美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退

近期環球國債孳息率下跌，反映投資者對全球經濟增長的擔憂。美國3個月期與10年期國債孳息倒掛的幅度，周三曾擴大至0.41厘，為2007年3月以來的最大差距。雖然昨日的倒掛幅度收窄至0.3厘左右，但倒掛的現象長期持續，預示美國經濟可能衰退。此前半世紀，每次經濟衰退前，都會出現孳息率曲線倒掛。美國總統特朗普昨再次發推文，對美元強勢表示不滿，再次呼籲聯儲局大幅減息。

特朗普不滿美元強勢 籲大幅減息

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱，當孳息率曲線倒掛的幅度達0.4厘，其後通常會出現問題，儘管聯儲局仍將減息，但衰退的命運已近乎確定。他形容，當前孳息率曲線倒掛的情形，與2007年相似。他預計，未來幾個月美國經濟陷入衰退的可能性增加，估計到明年美國總統大選前，美國經濟衰退的概率達75%，較他6月時的估計高出10個百分點。

通脹不足2% 芝加哥聯儲行長撐減息

Citadel Securities的分析認為，孳息率曲線大幅倒掛可能源於市場對聯儲局減息太慢的擔憂，恐其面臨政策失誤的風險。TwentyFour資產管理亦認為，經濟衰退的信號顯然易見，中美貿易戰加劇，英國硬脫歐的風險增加，採取避險措施是合理的。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯稱，只要通脹仍持續低於聯儲局的2％目標，他支持進一步減息。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局9月減息0.25厘概率達83.5%，減息0.5厘概率為16.5%。

市場憂慮經濟增長放緩影響原油需求，國際油價近期在7個月低位徘徊。油組領袖沙特阿拉伯的官員稱，已致電其他產油國商討應對之法，不會容忍油價持續下滑，現正考慮所有選項，但未透露討論過哪些措施。

沙特傳控出口 油價反彈

有官員稱，沙特計劃下月將原油出口量保持在每日700萬桶以下，將原油出口量控制至比客戶需求量低，以助穩定油價。

沙特官員稱，按市場的需求量計算，沙特原本每日可生產約1030萬桶石油，但當局仍決定保持產量、限制出口，以促進市場穩定。受消息刺激，油價昨反彈逾1美元。布蘭特期油在每桶57美元左右徘徊，紐約期油約每桶52美元。

（綜合報道）

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