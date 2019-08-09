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歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀

【明報專訊】中國海關總署公布7月份進出口數據，按美元計算，出口總值為2215.3億美元，按年上升3.3%，好過市場預期的上升2%，進口總值為1764.8億美元，按年下降5.6%，亦好過市場預期的跌8.3%。因為進口下降，貿易順差按年增加60.64%，至450.5億美元。中國上月出口好過預期，分析認為是與中國增加向歐盟和東盟出口，以及人民幣貶值有關，不過分析認為隨着提前出貨消退，外圍經濟放緩，預期下半年中國出口仍難以樂觀。

明報記者 歐陽偉昉

以人民幣計算，7月份中國出口按年上升10.3%，進口按年上升0.4%，貿易順差為3102.61億元人民幣。美國6月開始對華2000億美元貨品徵收25%關稅，7月份中國對美出口按月再降1.09%至388.55億美元，與此同時中國對歐盟和東盟出口上升，出口額分別升7.38%和2.17%。

人幣貶值助提振出口

申萬宏源報告指，對歐盟出口的按年增速比上月加快9.5個百分點，是7月出口的主要支撐，另外對美國出口的按年降速按月收窄1.3個百分點，反映7月提前出口效應不太明顯。另外該行認為，人民幣早前貶值，對7月份出口有一定程度的幫助。

以年初至今計算，中國增加向歐盟和東盟出口，而減少對美國出口的趨勢更為明顯。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，歐洲經濟情况不樂觀，轉口至東盟貨品即使借道轉口至美國，成本也有所增加，認為對歐盟和東盟出口增長亦不能彌補對美出口減少。

他認為，即使去年底中國出口開始減少，惟美國在9月全面向中國貨品增加關稅，減少了對美國的出口，可以抵消基數效應的影響。他對下半年中國出口不表樂觀，有一至兩個月或有按年增長，但預計負增長的月份佔多。

對美出口跌幅收窄

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，美出口按年跌幅在7月有所收窄，除了因為聖誕訂單來臨，而數據顯示早前徵收關稅的2500億美元貨品，出口按年跌幅達40%後，跌幅已停止擴大，反映美國對中國產品的黏性，收窄對美出口下降的空間。

此外，魯政委認為，人民幣貶值部分對冲了關稅的負面影響。加上9月加徵的關稅，美國自中國加權進口關稅將由15%升至20.4%，而人民幣兌美元由去年4月的6.3，至本月初貶達10.3%，一定程度降低出口企業的匯率成本，有助刺激出口。

相關字詞﹕中國出口 貿易戰 中國 美國 出口

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