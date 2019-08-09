中移動半年少賺15% 17年最差

【明報專訊】中移動（0941）昨天公布，截至6月底止中期純利560.63億元(人民幣．下同)，按年倒退14.59%，是17年來最大跌幅，每股盈利2.74元，派中期股息1.527港元。利潤派息率為49%。集團上半年EBITDA(除息、稅、撥備及攤銷前利潤)為1511億元，增長3.6%。EBITDA率38.8%，提升1.6個百分點。期內，營運收入下跌0.61%至3894億元，其中，通信服務收入3514億元，下降1.3%。
移動客戶淨增998萬，達到9.35億；4G客戶淨增2113萬，達到7.34億；有線寬帶客戶總數為1.75億戶，淨增1820萬戶；物聯網智能連接淨增1.42億，達到6.93億。
稱競爭大成本升 投資5G佈局不變
公司指，上半年同業競爭激烈，而營運成本上升致純利現跌幅，但強調公司對5G佈局一定會繼續投資。公司計劃，今年將投放240億元於5G建設，預計將在50個城市建5萬個基站，惟總投資額不會超過1060億元。早前本港商經局表示，今年下半年將拍賣中頻段頻譜，包括3.5吉赫、3.3吉赫和4.9吉赫頻帶，中移動執行董事兼首席執行官李躍指，公司肯定會參與其中。
另外，中移動副總經理簡勤透露，公司最快於8月底推出多款「達量不限速」月費計劃，他解釋，過往公司調研發現，客戶對「限速」計劃的滿意度低，因此決定推更多「不限速」計劃，為客戶提供更好的電訊服務。