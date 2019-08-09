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南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」

【明報專訊】煤炭股南方能源（1573）上周一（7月29日）遭沽空機構Emerson Analytics狙擊後，在上周五（8月2日）發澄清及復牌後，股價即插九成。據最新據聯交所股權披露顯示，南方能源主要股東之一的赫章縣人民政府疑當日慘遭「斬倉」，當日以每股平均價0.98元出售約1.128億股南方能源股份，套現1.1億元，持股由原來的23.23%跌至僅7.52%，售股價較停牌前9.73元跌近89.9%，即市值大縮水近9.87億元。

持股由23.23%跌至7.52%

出售完成後，赫章縣政府仍持有約5399.1萬股或7.52%，按昨日收市價0.56元計，餘股僅值3023.5萬元，較停牌前貶值約4.95億元。赫章縣政府是在2018年5月13日向南方能源控股股東兼主席徐波家族，以及以13.8億元向集團另一股東馬黨收購了近1.58億股，相當於集團當時已發行股本的22%。

在今年6月，集團又公告指主席徐波有意向赫章縣的上級畢節政府出售約1.436億股，約佔當時全部已發行股本約20%。

昨收市計 公司市值僅4億

在經歷暴跌後，南方能源股份昨市值已僅約4.02億元。在7月底遭Emerson狙擊前，南方能源曾風光一時，在今年5月中股價曾高見17.08元，達至市值高峰122億元，其後股份於6月末已急回至11元水平。

Emerson在沽空報告中質疑南方能源2013年至2018年將收入誇大5倍，有部分財年無盈利，又指控南方能源主席及控股股東徐波通過售股或押股借款以獲得融資，維持「龐氏騙局」，應將公司除牌。

相關字詞﹕畢節政府 赫章縣人民政府 煤炭股 狙擊 沽空機構 南方能源

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