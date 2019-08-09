明年交洪水橋站南港島線西段建議書

北環線北港島線 港府或今年拍板

政府推出《鐵路發展策略2014》，為2031年的鐵路網絡發展提供框架，涉及總投資1120億元，增建16個鐵路站及全長涉及34.8公里的新增鐵路線，邀請港鐵參與研究。當中自去年下半年起，港鐵已提交進一步資料，協助推展北港島線、北環線、屯門南延線、東涌西延線及東九龍線共5個已提交建議書的項目。到今年上半年更應政府要求，就有關5個項目提供進一步資料，並正與政府就建議書上的技術、營運和財務相關事宜緊密合作，以推展該等項目進入下一階段。

港鐵分別於2019年5月及6月，收到政府就洪水橋站項目及南港島線（西段）提交建議書的邀請，相關建議書預計將於2020年提交。該公司更期望，能夠參與政府的「跨越 2030年的鐵路策略性研究─可行性研究」，涵蓋明日大嶼的發展區域。在盛傳年內獲批的北港島線及北環線，在2013年估計合共涉及造價450億元，會增建4個站及15.7公里，有望打通新界北及港島北之間的東西交通。