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港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期

【明報專訊】港鐵（0066）因為需要為沙中線及英國西南部鐵路，分別提供20億元及4.36億元撥備，致包括中港及國際客運，連同收租業務合計的經常性利潤按年大減40.6%至26.65億元。雖然期內在港銷售烏溪沙銀湖‧天峰、將軍澳日出康城及晉海Ⅱ入帳8.98億元，但是整體基本業務利潤按年跌22.3%至55.06億元。不過，港鐵中期息仍然每股派0.25元，維持去年的水平。

明報記者 陳偉燊

若撇除沙中線及英國西南部鐵路的撥備，港鐵的經常性及基本業務利潤分別增加13.8%及26.45%。按業務分部計算，港鐵的香港客運業務，連同高鐵（香港段）開通提供的11.39億元收入，期內收入按年增長14.6%至106.9億元，但是因應員工、水電、折舊及保養費用增加，利潤則為兩鐵合併以來最低紀錄，只賺9.52億元。車站商務提供26.79億元利潤，按年增長10.98%；香港收租業務的利潤按年增長4.785%至22.29億元；中國、國際鐵路及租務的盈利更按年增長65.19%至5.6億元。除八達通獲利增加22.4%至1.2億元之外，包括昂坪360、鐵路顧問及為政府提供的項目管理費目則由盈轉虧，虧損達19.36億元。期內從高鐵（香港段）所獲的項目管理收入為5700萬元。

港客運利潤 兩鐵合併後最低

港鐵行政總裁金澤培表示，此前已公布就沙中線作出20億元撥備，另就英國西南鐵路專營權所作4億多元撥備，已是最大可能的損失，並正與當地政府繼續討論。至於最近有澳門立法會議員要求將澳門輕軌的控股公司轉交博彩企業做股東，會否影響港鐵在澳門輕軌的營運權，他重申港鐵是與澳門政府簽約。按照計劃，澳門輕軌將於今年尾通車。

港鐵物業總監鄧智輝稱，未來6個月籌劃推出日出康城12期、黄竹坑站4期項目招標，並正密切留意市况推出項目。同時港鐵上蓋有2.1萬個單位未取入伙紙，料未來幾年陸續入伙。他又指出，近期連串示威活動，已影響不少市民及消費意欲，目前未有數據，但因港鐵旗下有不同形式商場接近港鐵站及社區，他希望對港鐵商場的影響會比較輕微。

指近期連串示威 影響消費意欲

至於在近期連串示威活動及元朗站襲擊事件後，港鐵需要繳付的保險費會否大增，金澤培預期，要多過一段時間才知道真正情况，目前保險費未反映出來。

相關字詞﹕鄧智輝 金澤培 港鐵

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