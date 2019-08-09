電訊盈科純利倒退12%

新數據中心料年底貢獻收益

電盈表示，上半年香港電訊收益減少11.2%至151.09億元；NowTV收入按年減少2.4%至13.58億元；免費電視及OTT則分別增加28.3%及11.9%至1.27億及4.41億元；企業方案業務則升0.5%至17.17億元。

OTT收入增12% 免費電視增近三成

集團指，截至6月底NowTV的客戶數目為134.1萬名，每客戶平均消費額為174元，對於NowTV未來增長動力，施立偉表示，新服務Now E帶來初期效益，未來會提供更多額外服務，並會控制內容成本。

他透露，Now TV取得明年夏季的歐洲國家盃2020獨家播放權，料可推動分部收益，公司會在免費電視ViuTV播放部分歐國盃賽事，帶動免費電視業務。集團解釋，由於投資於購買及製作內容，上半年ViuTV的EBITDA錄得1.43 億元虧損，施立偉提到，免費電視ViuTV次季的每月平均受眾為380萬，按季增加20萬。

施立偉又稱，旗下新數據中心將於下半年開幕，最快今年第四季開始貢獻收益。施立偉又稱，集團現以新加坡為區域樞紐，開拓泰國、菲律賓等東南亞國家的企業方案業務，針對金融、零售、旅遊行業等提供雲端服務、數碼轉型服務。