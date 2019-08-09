經濟
下一篇 上一篇

電訊盈科純利倒退12%

【明報專訊】電訊盈科（0008）公布上半年業績，期內收益減少11.1%至168.59億元，純利按年倒退11.9%至1.63億元，基本每股盈利2.11仙，中期股息9.18仙，較去年同期高3.03%，董事總經理施立偉於分析員會議上透露，旗下新數據中心將於下半年開幕，第一階段所提供的容量中63%已簽約，最快今年末季開始貢獻收益。

新數據中心料年底貢獻收益

電盈表示，上半年香港電訊收益減少11.2%至151.09億元；NowTV收入按年減少2.4%至13.58億元；免費電視及OTT則分別增加28.3%及11.9%至1.27億及4.41億元；企業方案業務則升0.5%至17.17億元。

OTT收入增12% 免費電視增近三成

集團指，截至6月底NowTV的客戶數目為134.1萬名，每客戶平均消費額為174元，對於NowTV未來增長動力，施立偉表示，新服務Now E帶來初期效益，未來會提供更多額外服務，並會控制內容成本。

他透露，Now TV取得明年夏季的歐洲國家盃2020獨家播放權，料可推動分部收益，公司會在免費電視ViuTV播放部分歐國盃賽事，帶動免費電視業務。集團解釋，由於投資於購買及製作內容，上半年ViuTV的EBITDA錄得1.43 億元虧損，施立偉提到，免費電視ViuTV次季的每月平均受眾為380萬，按季增加20萬。

施立偉又稱，旗下新數據中心將於下半年開幕，最快今年第四季開始貢獻收益。施立偉又稱，集團現以新加坡為區域樞紐，開拓泰國、菲律賓等東南亞國家的企業方案業務，針對金融、零售、旅遊行業等提供雲端服務、數碼轉型服務。

相關字詞﹕雲端 數據中心 電訊盈科 香港電訊

上 / 下一篇新聞

中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
港股連彈兩日仍超賣
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
與主流處方軟件對接 料業務加快增長