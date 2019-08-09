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港股連彈兩日仍超賣

【明報專訊】國際指數公司MSCI昨日進行季檢，更新MSCI中國指數的成分股，同時亦按計劃擴容，即把內地A股的納入因子提升。上證綜指昨日升近1%，帶動港股連續兩日反彈，但在環球地緣政治風險下，恒指仍然處於超賣區。

MSCI中國指數擴容 A股揚

MSCI今年分階段提高中國A股在MSCI新興市場指數的納入因子，今次由10%提高至15%，並重申會按計劃在11月提升至20%。調整後，中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場的比重將分別為7.79%和2.46%。

MSCI同時進行季檢，把波司登（3998） 、海底撈（6862）及5隻A股納入MSCI中國指數，上述變動在8月27日收市後生效。

波司登昨日無升跌，海底撈早段最多升3.6%，但收市倒跌0.8%。被剔出MSCI中國指數的豐盛控股（0607）全日則大升32%。外資昨日淨買入A股，滬股通及港股通合計淨流入25.49億元人民幣，「北水」則淨買入港股21.78億元。

恒指昨日重上26,000點，收報26,120點，升123點，國指升48點，重上10,000點，收報10,041點，但全日主板成交縮減至759億元。恒指連續兩日反彈，但仍然處於超賣區，14天RSI（相對強弱指數）僅略為回升至24.3（見圖），仍是近一年來最低水平，甚至較指數去年10月低位時更超賣。

國指重上萬點

匯控（0005）終止史上最長的11連跌，昨日收報60.2元，無升跌，此前11連跌期間累跌7%，不過收市價一直守住60元。重磅股騰訊（0700）及友邦（1299）亦見反彈，分別升1.1%及0.5%。近日受壓的地產股反彈，太古地產（1972）及希慎（0014）均升3%，新鴻基地產（0016）升2%，冠君產業信託（2778）終止13連跌，昨日升1.6%。

匯控結束11連跌 守60元

花旗銀行警告，受香港示威活動及人民幣穿7的雙重影響，港匯近日弱勢，見7.84水平，並預告若本港局勢惡化，美元兌港元的遠期匯價將上升，即港元貶值的預期增加，短息亦會趨升。

該行指出，示威活動至今未見令到資金外流，但隨着恒指下跌，金融市場的壓力或促使資金流出。昨晚，港匯最低曾見7.8424。

相關字詞﹕港匯 示威活動 花旗 納入因子 msci中國指數

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