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九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌

【明報專訊】九倉（0004）上半年收入按年升3%至80.64億元，純利減少14%至24.5億元，若不計入投資物業重估盈餘及其他未變現會計收益或虧損，核心盈利則減少12%至22.36億元，派中期息0.25元。集團主席兼常務董事吳天海指出，九倉擁有逾千億元人民幣的內地資產，下半年將面對人民幣貶值的影響，以及其他外圍因素，對前景審慎。

限購辣招影響內地投資回報

吳天海表示，對冲人民幣貶值影響的方法包括人民幣借貸及外匯對冲，但成本不低，強調集團在內地屬長線投資，會考慮各種方法應對。他又指，內地住宅市場受「辣招」影響，今年亦有辣招推出，限價政策更嚴格，拖累集團的投資回報，會等候市場明朗化，才考慮在內地投地。另外，內地商場表現不錯，不過寫字樓供應充足，影響出租率及租金，惟短期壓力不大，未對財務狀况造成打擊。

港營業盈利大跌逾30%

集團在港上半年收入為16.27億元，按年減少8.5%，營業盈利更跌30.9%至7.67億元。MOUNT NICHOLSON項目繼續是香港發展物業已簽約銷售額的主要來源，上半年一共出售4幢洋房及2個分層單位，已簽約銷售額合計達36億元，平均售價為每平方呎94,000元。他指出，香港種植道11號及山頂道77號重建項目已接近完成，但不會急於推出市面，因超豪宅的供求較為稀疏，冀超豪宅價格不會太波動，可穩定發展。

截至今年6月底，集團上市股本投資達336億元。吳天海稱，今年初略為增加投資，一直未有出售股份，屬於長期投資，未來如果有其他合適的投資會再考慮減持。他續指，近期資產價格偏高，令集團「買唔落手」，持倉變化不大。

相關字詞﹕內房 豪宅市場 九龍倉 吳天海

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