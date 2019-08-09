太古基本溢利升四成增派息13%

中資租戶需求減 中環租金受壓

太古地產上半年純利跌58%至89.73億元，經常性基本溢利亦增8%至40.49億元，每股盈利為1.53元，中期息派0.29元，按年升7%。太古地產主要受惠上半年租金收入總額增加6%至63.46億元，是本港及內地辦公樓物業的續租租金上調 ，以及內地和美國零售銷售額上升。

不過集團在展望提到，特別是中資在內的租戶對辦公樓樓面需求減少，及由於租戶搬遷往其他地區，預期中區將有更多空置樓面，令該區租金有下調壓力；而九龍東及其他地區供應量增加，則預期太古坊辦公樓租金會因需求強勁及租用率高企而企穩。

談到本港示威事件可有影響寫字樓租務，集團行政總裁白德利指，目前談及影響是言之尚早，近年愈來愈多租戶「去中心化」，轉租港島東商廈，對其反而有利。集團又提到，中美貿易戰對旗下國泰航空（0293）的影響較大，可口可樂業務則未受影響，其他業務多在內地發展，料人民幣匯價疲弱及環球不確定性會將帶來影響。太古A、B昨分別升3%及1.8%，收市價報85.3元及13.4元，太古地產則升3.7%，收報27.95元。