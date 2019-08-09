太古基本溢利升四成增派息13%

【明報專訊】作為港島大地主之一的太古（A股：0019；B股：0087）上半年純利跌41%至79.39億元，但經常性基本溢利增加達四成至42.26億元，太古A、B每股盈利分別為5.29元及1.06元，分別派中期息1.35元及0.27元，共計按年升13%。集團指，經常性基本溢利增加是上半年延續了自去年開始的復蘇趨勢，當中太古地產（1972）雖面對零售銷售額表現疲弱，但香港租金收入整體上升，中國內地的零售銷售額增長強勁。
中資租戶需求減 中環租金受壓
太古地產上半年純利跌58%至89.73億元，經常性基本溢利亦增8%至40.49億元，每股盈利為1.53元，中期息派0.29元，按年升7%。太古地產主要受惠上半年租金收入總額增加6%至63.46億元，是本港及內地辦公樓物業的續租租金上調 ，以及內地和美國零售銷售額上升。
不過集團在展望提到，特別是中資在內的租戶對辦公樓樓面需求減少，及由於租戶搬遷往其他地區，預期中區將有更多空置樓面，令該區租金有下調壓力；而九龍東及其他地區供應量增加，則預期太古坊辦公樓租金會因需求強勁及租用率高企而企穩。
談到本港示威事件可有影響寫字樓租務，集團行政總裁白德利指，目前談及影響是言之尚早，近年愈來愈多租戶「去中心化」，轉租港島東商廈，對其反而有利。集團又提到，中美貿易戰對旗下國泰航空（0293）的影響較大，可口可樂業務則未受影響，其他業務多在內地發展，料人民幣匯價疲弱及環球不確定性會將帶來影響。太古A、B昨分別升3%及1.8%，收市價報85.3元及13.4元，太古地產則升3.7%，收報27.95元。