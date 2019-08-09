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看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機

【明報專訊】香港零售業市道轉差，零售銷售額已連跌5個月，商場以至零售商戶無一倖免，加上《逃犯條例》修訂而起的示威活動蔓延至今已近兩個月，太古地產（1972）昨日提到旗下商場，特別是太古廣場零售銷售額受到示威活動影響。有零售商明言，環球形勢及本地零售市道不振，計劃暫時凍結員工人數及薪金，並與業主洽商減租紓緩壓力。

明報記者 蕭嘉聰、方楚茵、馬迪帆

受中美貿易戰持續影響，佐丹奴（0709）上半年按年少賺36.6%至1.61億元。公司主席及行政總裁劉國權指出，中美貿易戰未見轉機，或成為30年以來最大危機，情况較2003年SARS更嚴峻。佐丹奴於港澳共有75間分店，劉國權說，將凍結員工人數及薪金，並與業主商議租金，他指業主態度近日有軟化，但尚無明確租金降幅目標。雖未有裁員及縮店計劃，但未來會審慎聘請新員工。

劉國權：高鐵大橋反不利銷售

劉國權以「花無百日紅」形容本港零售現狀，過去香港零售業務經歷了逾十年的急速擴張，對未來市道持悲觀態度。至於本地示威活動，他認為對7月、8月零售有影響，市場有不安情緒，但相信示威活動很快會過去，貿易戰影響更大。

除中美貿易戰影響，另一負面因素是來港內地遊客人數減少，因為現時內地已有不少購物選擇，同時人民幣貶值更令香港購物吸引力下降。此外，劉國權表示自高鐵通車及港珠澳大橋建成後，內地遊客到港平均時間有所縮短，亦不利於銷售。

出售民生用品為主的「日本城」母公司國際家居零售（1373）主席及執行董事魏麗霞則稱，受示威活動影響，7月底部分區域分店需提早關門，最近一、兩周同店銷售增長有所放緩。她形容，近年零售市道一直艱難，不過相信有危有機，例如近期人民幣匯率下跌，有利減低來貨價格，公司亦未有減慢開店步伐，料今個財年新增12間店，會增加折扣回饋消費者。

太古：示威影響酒店入住率

太古地產昨日亦有參與最新地建商會有關譴責暴力日益升級的聲明。集團行政總裁白德利指出，太古商場上蓋酒店的入住率確受到示威活動影響而減少，個別商場的店舖亦因示威活動而提早關門，不過有商戶如Harvey Nichols正裝修，難估單是示威活動對商場零售銷售額的影響。白德利又讚揚太古廣場的職員處理良好，保障了租戶及訪客的安全。集團又提到，環球貿易不明朗及人民幣疲弱對內地旅客消費產生不利影響，亦影響香港零售消費。

被問到對示威活動意見時，主席施銘倫認為情况複雜，為事件感到傷心及憂慮，冀香港能找到一條道路去解決目前的問題，作為業主則希望能減低對客戶影響。他重申，對香港基本面仍有信心，不會減少投資香港及內地。

相關字詞﹕日本城 國際家居零售 佐丹奴 零售銷售 太古廣場 示威活動 香港零售 太古地產 港珠澳大橋 中美貿易戰

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