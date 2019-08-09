經濟
下一篇 上一篇

冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋

【明報專訊】暑期傳統租務旺季效應下，租金升勢明顯轉急。市場消息稱，何文田居屋冠熹苑高層11室，實用面積211方呎，屬開放式間隔，新近以1.28萬元獲租客承租，實用呎租61元，呎租料創全港居屋新高紀錄。業主於2011年以136萬元（已補地價）購入，現享租金回報約11厘。

二手住宅呎租連升5月破頂

另外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，7月最新二手住宅呎租錄37.9元，按月上升1.1%，並打破去年8月37.8元的歷史高位，創歷史新高紀錄。不過，按月租金升幅開始收窄，未來租金料繼續高位企穩。

據中原地產新簽租約統計，7月全港107個大型私人住宅屋苑的平均實用呎租錄37.9元，較6月37.5元升1.1%。回顧2018年8月租金創下37.8元歷史高位後，進入調整階段，租金連跌6個月共5.8%，直至今年3月租金止跌回升，並連續上升5個月，累升6.5%。

第一城按月升2.1% 十大屋苑最勁

十大屋苑方面，超過半數屋苑錄得租金升幅，當中沙田第一城跑出，7月租金升2.1%，其次為鰂魚涌太古城、升1.8%，鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊分別微升1.2%、1.1%及0.8%。另一邊廂，柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島，分別跌0.5%、0.8%及1.2%，藍田麗港城未錄得升跌。

相關字詞﹕十大屋苑 嘉亨灣 中原地產

上 / 下一篇新聞

中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
地建會譴責暴力 違和平示威原意
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
與主流處方軟件對接 料業務加快增長