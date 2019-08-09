冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋

二手住宅呎租連升5月破頂

另外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，7月最新二手住宅呎租錄37.9元，按月上升1.1%，並打破去年8月37.8元的歷史高位，創歷史新高紀錄。不過，按月租金升幅開始收窄，未來租金料繼續高位企穩。

據中原地產新簽租約統計，7月全港107個大型私人住宅屋苑的平均實用呎租錄37.9元，較6月37.5元升1.1%。回顧2018年8月租金創下37.8元歷史高位後，進入調整階段，租金連跌6個月共5.8%，直至今年3月租金止跌回升，並連續上升5個月，累升6.5%。

第一城按月升2.1% 十大屋苑最勁

十大屋苑方面，超過半數屋苑錄得租金升幅，當中沙田第一城跑出，7月租金升2.1%，其次為鰂魚涌太古城、升1.8%，鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊分別微升1.2%、1.1%及0.8%。另一邊廂，柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園及鴨脷洲海怡半島，分別跌0.5%、0.8%及1.2%，藍田麗港城未錄得升跌。