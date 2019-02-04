經濟
下一篇 上一篇

嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬

【明報專訊】社會氣氛因《逃犯條例》修訂而空前緊張之際，天水圍嘉湖山莊有3房戶以市價580萬元、實呎1.05萬元售出，惟原業主因持貨僅逾1年而需繳付10%額外印花稅（SSD），連同雜項開支，估計損手約27萬元離場，料為屋苑今年首宗「見血」成交。業界人士分析稱，社會局勢持續惡劣，放盤業主擴大議價空間尋止賺位，將會成為常態。

祥益地產分行經理林家倫表示，嘉湖山莊賞湖居第1座高層H室，實用面積549方呎，3房間隔，新買家雖然「冇樓睇」，但以580萬元成交、實呎10,565元，屬市價水平。原業主去年以522萬元購入單位，帳面賺58萬元，惟持貨僅逾1年，須繳付10%額印稅、涉58萬元，計及印花稅開支和雜項開支等，料實際損手約27萬元離場。

YOHO Midtown減價4% 2房808萬沽

祥益地產總裁汪敦敬表示，嘉湖山莊近年極少錄得蝕讓成交，關於上述成交單位，原業主帳面其實仍獲利，只是希望盡快換樓，即使付辣稅亦願意沽貨。汪續稱，近日社會充斥負面情緒，雖然未見樓價會大跌，但相信放盤業主會擴大議價空間至5%至10%以便止賺，相信會成常態。

另外，中原分行經理林頌宜表示，元朗指標屋苑YOHO Midtown第7座高層B室，屬實用面積520方呎兩房戶，原業主最初叫價840萬元，因有迫切需要套現換樓，加上有見近期社會不穩，減價32萬元或4%後，以808萬元沽出，實呎15,538元；原業主2010年以419.7萬元購入，帳面獲利逾388萬元，物業9年升值93%。

利奧坊．曉岸開放戶減價6%易手

市區樓盤方面，香港置業首席聯席董事文愛玲稱，大角嘴利奧坊．曉岸1座中高層F室，屬實用面積198方呎開放式戶，原業主最初開價498萬元，減價28萬元或6%後，以470萬元沽出，實呎23,737元；原業主2016年以379萬元購入，帳面賺91萬元，物業3年升值24%。

美孚新邨2房850萬 9年升值1.1倍

美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨百老匯街113號高層D室，屬2房戶，實用面積590方呎，原業主放盤叫價約880萬元，新近減價30萬元或3%後，以850萬元易手，實呎14,407元；原業主2010年以396.8萬元購入單位，帳面賺逾453萬元，單位9年升值1.1倍。

相關字詞﹕美孚新邨 利奧坊．曉岸 汪敦敬 嘉湖山莊 《逃犯條例》

上 / 下一篇新聞

中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險
地建會譴責暴力 違和平示威原意
地建會譴責暴力 違和平示威原意
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
冠熹苑呎租61元 貴絕全港居屋
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
荃灣龍華戲院申強拍 估值逾4億
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
看淡市道轉差 零售收租商備戰 佐丹奴擬凍薪 日本城：有危便有機
太古基本溢利升四成增派息13%
太古基本溢利升四成增派息13%
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
九倉半年少賺14% 內地資產恐受累人幣跌
港股連彈兩日仍超賣
港股連彈兩日仍超賣
電訊盈科純利倒退12%
電訊盈科純利倒退12%
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
港鐵本業多賺26% 派息不變 未來半年擬推康城12期黄竹坑站4期
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
明年交洪水橋站南港島線西段建議書
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
南方能源持股疑斬倉 縣政府10億「見財化水」
中移動半年少賺15% 17年最差
中移動半年少賺15% 17年最差
高鑫半年收入利潤雙升
高鑫半年收入利潤雙升
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
陳嘉和紅酒公司 申GEM板上市
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
紀曉波榮豐主席遭入稟追數1.9億
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
歐洲訂單增 中國出口勝預期 分析：外圍經濟放緩 下半年難樂觀
中間價11年來首破7
中間價11年來首破7
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
美股早段漲300點 10年債息反彈 新債王：聯儲局縱續減息 美經濟已近確定衰退
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
活躍乘客量增四成 Lyft收入按年飈72%
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
三星微軟深化結盟 手機電腦無縫連繫
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
張兆聰：反彈高追要小心 成交大增時要離場
嚴啓明：反制人臉識別技術
嚴啓明：反制人臉識別技術
張宗永：真正戰場在民意
張宗永：真正戰場在民意
技術取勝：東風短線或上望7元
技術取勝：東風短線或上望7元
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
盧駿匡：下破三角形底 恒指走勢轉弱
中移動業績會送激光筆
中移動業績會送激光筆
小米三星研世上最強拍攝手機
小米三星研世上最強拍攝手機
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
劉思明：汽車工業股領漲 工程機械基本面佳
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
周顯：4000億美元儲備 不可能被「偷」
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
譚新強：香港現狀 如潛行兇間中多層夢境
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
湯文亮：患難見實情 抑或見真面目？
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
仲量聯行：倘硬脫歐 倫敦樓最多跌一成 市中心一地難求 抗跌力強
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
W LUXE首錄摩貨 8個月升一成
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
代煎中藥即日速遞送上門 「煲藥工廠」服務病人
與主流處方軟件對接 料業務加快增長
與主流處方軟件對接 料業務加快增長