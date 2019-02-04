嘉湖額印貨580萬沽 一年損手27萬

祥益地產分行經理林家倫表示，嘉湖山莊賞湖居第1座高層H室，實用面積549方呎，3房間隔，新買家雖然「冇樓睇」，但以580萬元成交、實呎10,565元，屬市價水平。原業主去年以522萬元購入單位，帳面賺58萬元，惟持貨僅逾1年，須繳付10%額印稅、涉58萬元，計及印花稅開支和雜項開支等，料實際損手約27萬元離場。

YOHO Midtown減價4% 2房808萬沽

祥益地產總裁汪敦敬表示，嘉湖山莊近年極少錄得蝕讓成交，關於上述成交單位，原業主帳面其實仍獲利，只是希望盡快換樓，即使付辣稅亦願意沽貨。汪續稱，近日社會充斥負面情緒，雖然未見樓價會大跌，但相信放盤業主會擴大議價空間至5%至10%以便止賺，相信會成常態。

另外，中原分行經理林頌宜表示，元朗指標屋苑YOHO Midtown第7座高層B室，屬實用面積520方呎兩房戶，原業主最初叫價840萬元，因有迫切需要套現換樓，加上有見近期社會不穩，減價32萬元或4%後，以808萬元沽出，實呎15,538元；原業主2010年以419.7萬元購入，帳面獲利逾388萬元，物業9年升值93%。

利奧坊．曉岸開放戶減價6%易手

市區樓盤方面，香港置業首席聯席董事文愛玲稱，大角嘴利奧坊．曉岸1座中高層F室，屬實用面積198方呎開放式戶，原業主最初開價498萬元，減價28萬元或6%後，以470萬元沽出，實呎23,737元；原業主2016年以379萬元購入，帳面賺91萬元，物業3年升值24%。

美孚新邨2房850萬 9年升值1.1倍

美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨百老匯街113號高層D室，屬2房戶，實用面積590方呎，原業主放盤叫價約880萬元，新近減價30萬元或3%後，以850萬元易手，實呎14,407元；原業主2010年以396.8萬元購入單位，帳面賺逾453萬元，單位9年升值1.1倍。