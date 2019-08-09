地建會譴責暴力 違和平示威原意

17家發展商聯署 本港大孖沙為主

聯署的發展商會員，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、 新世界（0017）、信置（0083）、希慎（0014）、恒隆地產（0101）、合和、和記地產、嘉華（0173）、鷹君（0041）、麗展（0488）、信德（0242）、會德豐（0020）、太古地產（1972）、香港置地和華懋，意味主要屬本港大孖沙，而截至昨晚則暫未見中資發展商聯署。

映日灣3日暫收約2000票

新盤銷售部署方面，本月焦點新盤、億京日前以平均折實呎價1.77萬元首推238伙的荃灣映日灣，昨天單日再收票約800張，令過去3日累積收票總數增至約2000張，以項目已推出238伙計、超額7.4倍，預計發展商將於下周中上載銷售安排、下周末開展首輪銷售。

本月首周暫錄4宗新盤撻訂

至於新盤市場，昨日成交量維持約5宗的低水平，新地元朗錦田PARK YOHO Napoli日前錄得特色戶撻大訂後，錄得8月份首宗成交。據成交紀錄冊顯示，項目最新售出25B座7樓B室，實用面積496方呎，成交價756.58萬元、實呎15,253元。

另據本報統計，新盤市場於8月首周錄約4宗撻訂個案；其中新地將軍澳日出康城晉海II，新錄得一宗撻大訂，單位為3A座45樓F室，屬實用面積343方呎1房戶，買家去年7月初以682.81萬元購入，並已簽署正式買賣合約，但於日前取消交易撻大訂，估計遭沒收10%訂金、涉逾68萬元。