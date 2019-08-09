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中標發展商7日內須付一成地價 投地按金倍增至5000萬 業界料助減撻訂風險

【明報專訊】高銀金融（0530）今年6月撻訂逾百億元的啟德第4C區4號商業地王後，市場有評論指棄購地皮按金僅2500萬元屬過低，發展局長黃偉綸曾透露檢視有關情况。地政總署昨日公布入標新安排，估值逾4億元的官地，按金由2500萬元增加1倍至5000萬元。另外，中標者亦須於開標後的7個工作日內繳付中標地價的一成金額，而餘額仍維持開標後的28日內繳付全數。

明報記者 甘潔瑩

業界普遍認為，有關措施能有助減低撻訂風險，惟開標後7個工作日須支付一成地價，預計主要對中小型發展商構成壓力。

地政總署昨日傍晚突然公布，修改公開招標承投政府土地繳付初始按金及地價餘額的安排，投標者須繳付的按金，最高金額將由過往的2500萬元，增加1倍至5000萬元，適用於地政總署粗略估算為4億元或以上的擬出售土地。至於地價少於4億元的土地，則視乎地政總署的粗略估算的土地價值，按金由1000萬至4000萬元不等，而土地按金金額將於招標文件中列明。

測量師料對中小型發展商有壓力

另土地中標者須於地政總署公布投標結果後的7個工作日內，繳付部分地價，金額為入標價的10%減去已繳付的初始按金，並向上調整為最接近的10萬元數值，餘款90%則於公布結果28日內付清。地政總署發言人表示，上述兩項新措施可增加中標者違約成本，從而更有效遏止中標者違約，並在出現中標者違約情況下加強保障政府權益。有關措施適用於昨日起招標的地皮，於今日截標的啟德承啟道商業地則不受此限。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，過去甚少有發展商撻訂地皮，按金金額加1倍至5000萬元，亦不屬一個大數目，反而是公布投標結果後7個工作天須付地價一成，此舉或對中小型發展商構成影響，假設地價為10億元，一成地價即為1億元。他建議，最有效的方法是母公司作子公司或空殼公司的擔保，確保子公司完成地皮交易，若不繳付餘額，政府便向母公司追收差價，能起阻嚇作用。

此外，地政總署昨日宣布，重推啟德跑道區第4C區4號商業地皮，地盤面積約11.5萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，可建樓面逾86萬方呎。地皮今日起招標，截標日期為9月20日。

高銀撻訂地今重推 估值跌逾15%

上述地皮原由高銀金融今年5月以逾111.244億元投得、每方呎樓面地價12,888元，一度創東九商業地價新高。不過，高銀於6月中宣布，因董事會認為社會矛盾和經濟不穩定，大多數投票贊成暫停提供財務資助以清付地價，終撻訂收場。

綜合業界人士，地皮最新估值介乎73.37億至94.95億元，每方呎樓面地價約8500至1.1萬元，較5月高銀的中標價低15%至34%。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，過去對該地皮估值為82億至91億元，每方呎樓面地價介乎9500至1.05萬元，現調低10%，地皮最新估值約73.37億至82億元，即預計每方呎樓面地價約8500至9500元。

相關字詞﹕張翹楚 林浩文 地政總署 撻地皮 高銀金融

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