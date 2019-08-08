10多年前百萬買港細單位 現努力賺錢換樓

黃良泰回憶，在2004年大學畢業後，他加入本港銀行當銷售工作，月入達3萬至4萬元，當時樓價處於合理水平，工作不久他以約10萬元首期、借九成按揭以約100萬元買入九龍灣一個細單位，「當年的10萬元首期，只等於我的3至4個月工資，上車的確不困難」。他先後在本港3家銀行任職，2011年轉到康宏任獨立理財顧問，直至去年初與李穎敏合作，開班教授外匯槓桿交易及菲律賓樓市投資心得。

視港為家 暫無意移民

目前由黃良泰創辦的菲凡物業投資，已與菲律賓五大發展商達成合作協議，代理當地樓盤來港銷售，「當中主要是SMDC及AyalaLand，兩者在菲律賓新盤市場的市佔率近七成」。他表示，去年以來菲凡在本港售出近60套菲律賓住宅單位，與另一競爭對手叮噹馬頭。

黃良泰又稱，他的外匯槓桿交易課程的學生，有不少亦是菲律賓物業買家，「他們在英國、澳洲及加拿大均有很多物業，再買一套菲律賓樓來分散投資」。雖然他經手售出不少菲律賓樓，但指自己仍視本港為家，暫時無意移民外地，短期目標是賺夠錢可以在本港「細屋換大屋」，給家人更好的生活環境。

[名人樓市論壇]