映日灣兩日暫收1200票 超額4倍

至於今年首兩日收票最多新樓盤，為會德豐（0020）5月初開售的將軍澳日出康城MONTARA，當時首兩日收逾4000票。新盤市場昨日僅錄約5宗成交，其中會德豐已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，透過招標最新售出B6號屋，成交價4000萬元，屬項目本月第四宗成交，套現總額約1.4億元；以洋房實用面積2500方呎計，實呎1.6萬元，據成交紀錄冊顯示，買家可享1088日、即約3年特長成交期。

一手市場昨錄5宗成交

另一方面，個別新盤買家選擇撻訂離場。新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，據樓盤成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，單位為28座地下及UG層A室，屬實用面積1808方呎、連1225方呎花園特色戶，買家原於7月底透過招標以3979.4萬元購入，但近日取消交易，估計遭沒收5%訂金涉約199萬元，為項目去年9月開售以來，涉殺訂銀碼最多的取消交易個案。

瓏璽加推兩伙招標

另新地同系大埔白石角雲滙1期，亦錄一宗撻訂，為7座16樓A3室，實用面積777方呎、屬3房連套房和儲物室間隔，買家原於7月底以1595.6萬元購入，近日取消交易，料遭發展商沒收5%訂金涉近80萬元。

此外，新地南昌站匯璽III的銷售部署仍然按兵不動之際，同系奧運站已屆現樓多時的瓏璽，上載新銷售安排，加推兩伙3房連儲物房大單位招標，有關單位分別是1座32樓B室、3座39樓A室，實用面積分別1041及1069方呎，於本月13日起招標，截標日期為9月30日。