第一城3房河景戶1350萬沽破頂

社會氛圍瀰漫緊張不安，但十大屋苑之一的沙田第一城，新錄破頂價成交，位於13座中層A室，實用面積819方呎，3房連套房間隔，望河景，以1350萬元售出，實呎16,484元，成交價創屋苑新高，較去年8月錄得的舊紀錄1328萬元，再推高1.7%； 原業主2010年559萬元買入，帳面賺791萬元或1.4倍。

冠熹苑實呎19390元 全港居屋次高

另一高價成交來自居屋。土地註冊處資料顯示，何文田冠熹苑中層20室，實用面積213方呎，開放式間隔，新近以413萬元（已補地價）售出，實呎19,390元，為全港已補地價次高呎價紀錄，僅次同屋苑另一同類單位，去年8月以實呎19,905元售出的全港最高紀錄；上述原業主以258萬元已補地價購入，帳面賺155萬元或六成。

不過個別豪宅業主減價出貨，如跑馬地雲暉大廈A座極低層2室，實用1953方呎，賣方最初開價5800萬元，減價450萬元或7.8%後，以5350萬元售出，實呎27,394元。

資料顯示，同座同類單位去年初高位價曾見6800萬元，意味上述新成交價較去年初價位低21%，但原業主2013年以4748萬元購入單位，帳面仍賺602萬元或13%。

盈翠兩房858萬 低高位逾一成

中原高級經理朱偉雄表示，青衣盈翠半島10座中層A室，實用面積508方呎，兩房間隔，以858萬元沽出，實呎16,890元，較屋苑11座同類兩房戶6月成交價高見980萬元低12%，而原業主早於2009年以303萬元買入，帳面賺555萬元或1.8倍。

OASIS 一房月租1.5萬 呎租42元

租務方面，啟德OASIS KAI TAK錄首宗預租個案，單位為1座低層E室，屬實用面積360方呎1房戶，月租1.5萬元、呎租約42元，以業主去年購入價744萬元計，享租金回報率2.4厘；屋苑最快本月中收樓，暫時約有80個放租盤。