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新地密吸跑馬地舊樓 呎價年升六成 近年灣仔銅鑼灣頻收購擴版圖

【明報專訊】雖然近月社會動盪，但部分發展商卻加快市區收購步伐，新地（0016）或有關人士過去數個月收購銅鑼灣與跑馬地交界一列舊樓數個單位，部分單位收購呎價較一年前高出約六成，反映發展商無懼修例風波，繼續積極收購市區靚地。

明報記者 林尚民

上述項目位於銅鑼灣禮頓道2及2A號，以及跑馬地黃泥涌道161至173號一列並排舊樓，毗鄰為銅鑼灣皇冠假日酒店，背靠跑馬地指標豪宅禮頓山，對面為俗稱「三C會」、有超過一個世紀歷史的紀利華木球會，斜對面為馬場。

項目背靠禮頓山 鄰近銅鑼灣

土地註冊處資料顯示，多間不同公司於去年起購入禮頓道2及2A號、黃泥涌道161至163號好運大廈，以及黃泥涌道167號馨閣7個單位，總作價超過2億元；該批公司董事均為鄭植威，為新地或相關人士，過去新地收購銅鑼灣及灣仔多個項目，如堅拿道西11至13號等，均是透過鄭植威出任董事的公司收購。

暫收購7伙共涉逾2億

據資料顯示，今年6月初，即反修例大遊行初期，鄭植威任董事的宇忠有限公司，便以1445萬元購入好運大廈中層161號單位，單位實用781方呎，實呎18,502元，該公司於去年5月，以830萬元購入同廈一個實用715方呎的高層161號單位，實呎11,608元，即最新收購呎價較約一年前高出六成之多。今年7月，鄭植威任董事的英宏發展有限公司，亦以800萬元購入禮頓道2A號中層單位，實用529方呎，實呎15,123元；該公司去年8月以560萬元購入實用476方呎的禮頓道2號低層單位，實呎11,765元，最新收購價較不足一年前高出28%。

禮頓道2及2A號，以及跑馬地黃泥涌道161至173號，雖由多幢物業組成，但據悉總地盤面積可達約1萬方呎，該地帶為住宅（甲類）用途，將來重建可打造成享有馬場景的豪宅盤，極具收購價值。

新地逾12億收購堅拿道西舊樓

事實上，新地近年在銅鑼灣一帶進行收購，包括以超過12億元收購堅拿道西11至13號單位，亦先後收購寶靈頓道1至17號多個物業，此外，於2017年新地亦以約16億元成功統一灣仔道祥樂大廈業權。

翻查資料顯示，銅鑼灣、跑馬地及灣仔有多個發展商進行收購，如會德豐（0020）去年以約20億元收購跑馬地雲地利道15號雲地利大廈一籃子單位及車位，去年底已向土地審裁處申請強拍該項目。

另金朝陽（0878）早前亦就禮頓道128至138號、希雲街2至30號希雲大廈申請強拍。

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