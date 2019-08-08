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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：雨過天晴易 雨過天青難

【明報專訊】上星期熱帶風暴「韋帕」襲港，雖然天文台掛8號波，不過，風力的確不算得很大，但雨勢就有相當，今個星期總算可以見到太陽。有人形容為雨過天晴，亦有人話雨過天青，兩者有什麼分別，我也不大知道，或者雨過之後總會有晴天，這是一定會發生的事，但雨過之後不但有晴天，而且萬里無雲，才可以叫雨過天青。這樣來說，雨過天晴易，但雨過天青難。

公務員反對政府 港枉為國際金融中心

香港現在的政治形勢一片亂局，即使在公務員隊伍，亦只靠紀律部隊維持秩序，普通的公務員以打工心態返工，誰人管治根本唔理，最緊要是有糧出，根本沒有效忠政府這回事。以這樣的一個公務員團隊，竟然可以自誇為世界上最優秀的團隊。如果真的是最優秀，現在應該是支持政府，雖然我亦不滿意現任政府的工作，但現在不是反對的時候，自稱最優秀的團隊揀這個時候反對政府，甚至有一些過氣的官趁機抽水，在其他國家或者地區的政府官員來看，真的是不明白香港點解可以成為國際金融中心。

建制派反對派 不可能融合

有不少人對於今次的條例事件引發的示威活動感到十分灰心，認為香港的優勢一去不復返，但我又不同意，香港之亂是因為香港是一個兵家必爭之地，如果沒有價值，香港根本不會出現動亂，就算有，其他國家都只會認為這是香港內政，他們不方便干預，雖然現在香港仍然處於動亂狀况，但總會有雨過天晴的一天，不過，雨過天晴容易，雨過天青困難。

什麼是雨過天青，大家都知道青色由藍色和黃色混和，而現在香港局勢，是由藍色的建制派同黃色的反對派對壘，就算未來局勢變得平靜，只能以雨過天晴來形容。因此，如果用雨過天青，即是代表藍黃兩方融合，這差不多是不可能的事，所以大家不要奢望雨過天青，雨過天晴就已經是很好。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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