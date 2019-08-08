周顯：人幣升跌最影響港股

事實上，我早已在本欄說過很多很多次，對於港股升跌的單一最大因素，是人民幣的升跌，人仔升則港股升，人仔跌則港股跌。

這原理很簡單，人民幣下跌，非但香港資產馬上減低了競爭力，而且港股的構成大多數都是中國公司，它們的利潤和資產均以人民幣定價，當人仔急跌，意即用港元去計算它們的資產和利潤也下跌了，這必然也導致了股價的下跌。

跟着，在當晚，美股暴跌了741點，報道說，中美之間的貨幣戰開打了，究竟伊於胡底，也沒有甚麼人可以說得上來。於是，我又不禁懷疑，單單就這原因，已經足夠令到港股在美股交易時段之前，跌到阿媽都唔認得了。

升跌原因屬事後分析 無法證實

以上故事是企圖說明，股市的升跌，是一目了然，誰也可以看得清楚。但是，其原因卻是後設的，也是任意的，基本上，是生安白造，點講都得，因為沒有辦法可以證實。唯一的科學方法，只是用統計學，指出凡是發生這種情况，有幾多機會率股市會上升，又或者是下跌；不過，如果統計數字的結果並不顯著，沒有很大的前後對比，則就算連統計學，也不準確了。

[周顯 投資二三事]