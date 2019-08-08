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劉思明：基本面改善 包裝食品股可吼

【明報專訊】港股回穩卻缺乏焦點。恒指昨日微微高開後一度升破兩萬六關口，但未能企穩，之後最多倒跌237點、低見25,738點反彈，午後再試高位，收市報25,997點，升20點或0.08%；國指跌0.19%。大市成交801億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份近一成半，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為43比57，大市個別發展，買盤動力稍佳。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近八成上升，上升比例較大市有一半股份上升為高，反映行業股份表現參差。金屬及礦石升近3%，公路鐵路升近2%，跑贏一眾行業，但各只有約六成股份上升。內房、房託、紡織及服飾升約1%，各有超過七成股份，升勢較為全面。下跌行業中，汽車相關、博彩及消閒升逾1%表現已經差，後者有約三成上升，沽壓明顯大減。

金屬礦石受金礦股強勢，以及洛鉬（3993）升兩成帶動。洛鉬日前創兩年半多低位，昨急升只是超賣反彈，投機味濃，短線上望2.7元料有龐大阻力，回調不宜低收50天線約2.4元。相比下，招金（1818）創新高，明顯強勢，前頂位約9.3元成短線支持。至於公路股，寧滬高速（0177）、深圳高速（0548）、滬杭甬（0576）升逾3%，但未見有轉強信號。

雅生活碧桂園服務買盤積極 待轉強

內房股偏好，當中物業管理股繼續強勁反彈，雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）陽燭高收，交投保持活躍，買盤積極，並重上50天線，短線調整若守於前日高位，分別約13.5元及17.5元，將有望轉強。

統一（0220）昨天一度急升12%，惟倒跌近2%收市。公司公布上半年純利大增四成，儘管收入僅升2%，但原材料價格下降及產品結構優化，毛利率提高，加上減稅降費，帶動純利大增。不過，該股上半年強勢，已反映業績改善的利好因素，昨天急升觸發獲利回吐；由於預計上半年利好因素料可延續，可以趁回吐吸納，交易密集區8至8.5元成為重要支持。

日清勿高追 康師傅只宜短炒

另一即食麵股日清（1475）發盈喜，料上半年純利大增，股價急升一成高收，繼續跑贏同業。走勢上，該股6元阻力不輕，不宜高追或待其向上突破才作考慮，短線支持位於50天線約5.5元。至於落後的康師傅（0322）買盤積極，公司同樣有望受惠原材料價格下降及減稅降費，可博上半年業績有驚喜。不過，康師傅5月之後跟不上同業，只宜短炒。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕康師傅 日清 統一 物管股

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