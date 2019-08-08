張兆聰：人幣跌拖累全球資產與股市

外管局昨日將人民幣兌美元中間價下調313點子，報6.9996，幅度略超市場預期的311基點，已連貶5個交易日並且迫近7算關口，見11年來新低。離岸價全日偏弱，主要在7.05至7.09區間徘徊。有趣的是，昨晚人行指網傳將下調貸款及存款利率為謠言，但市場昨日倒未聽說過，有點似變相宣布短期不會減息，試圖穩住人民幣匯價。

央行減息 全球大趨勢

但減息是全球大趨勢，新西蘭央行意外地大幅減息50點子，將官方現金利率降至1厘歷史新低，紐元曾跌破去年最低位見0.6375，連帶澳元亦受到拖累。及後印度央行亦罕有地減息0.35厘至5.4厘，為今年第4次減息；泰國央行也4年來首次減息，減0.25厘、至1.5厘，同樣令市場意外，印泰央行均以全球貿易緊張局勢升級作為減息的原因。一個有趣的現象是，不少新興市場貨幣都持續偏強，泰銖一直貼近高位，土耳其里拉近3個月升值逾10％。背後原因可能是已發展國家的收益率極低甚至處於負利率，當聯儲局緊縮周期已結束，進取資金便湧向新興市場套息套利。

中國雖然沒有減息，但就算是貿易談判再度破裂前，離岸人民幣匯價也是貼近低位6.9水平，很依靠官方力量去守住7算，情况顯示人民幣幣值較合理值更強。由於中國是貿易出口大國，匯價過高令其他新興市場貨品便有較強競爭力。但中國貨品競爭力實在太強，有點像當年的日本，幣值過強也可維持一段時間。面對如此強勁的對抗，當人民幣跌破七算後，新興市場或與中國外貿關係密切的國家就要紛紛減息壓匯價來自保。以新西蘭為例，2018年與中國雙邊貿易額達182.51億美元，其中對華出口為96.25億美元，佔比達24.2%，從中國進口的貿易額為86.26億美元，佔比達19.7%，可見其經濟對中國依賴程度之高。當人民幣開啟跌浪，很多貨幣都要跟隨。

九置希慎靠內地中高消費群

另一個人民幣展跌浪很可能出現的情况，是全球股票普遍下跌。人民幣此前曾於2015至2016年大跌，當時匯價明顯高估，人行希望一次性貶值消除壓力，結果就引發全球資產價格暴跌，強如美股也曾熔斷。現在情况不如當年恐慌，但人民幣匯價下跌，卻會為全球資產價格帶來持續沽壓。先是不同貨幣都會跟隨人民幣匯價下跌，及後再由經濟和企業盈利轉差，逐漸傳導至股市之上。

港資股中，九倉置業（1997）和希慎（0014）跌勢最急，其他房託則出現初步抗跌力，主因也很可能與人民幣匯價有關，因為前兩者很依靠內地中高端消費者，人民幣貶值帶來的衝擊會尤其直接。

[張兆聰 還看今朝]