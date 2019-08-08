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經濟
2019年8月8日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
國泰：未來兩三月來港訂票下跌 中期扭虧為盈賺13億 料下半年業績更佳
被問機師涉暴動罪 拒評員工政治取向
大酒店：本地政局不明朗 影響業績
港股終止5連跌 未收復26000關
吉利新能源車銷量 按月大跌七成
中國外儲上月減155億美元 人幣在岸價續跌 見11年新低
受累永利皇宮 永利澳門次季EBITDA跌
香港電訊半年多賺16% 中期息微升
朗廷中期收入逾8.1億 按年增6.5%
景福續租大股東物業 遭加租近6%
鐵塔中期多賺逾倍 不派息 5G基站獲6.5萬張訂單 維持資本開支目標
保利分拆物管上市 去年相關收入近30億
迪士尼上季利潤跌40% 《復仇者4》票房豐收 《變種特攻》拖後腿
環球央行爭相減息 美股早段再插580點
售阿里持股帶動 軟銀首財季多賺2.6倍
張兆聰：人幣跌拖累全球資產與股市
梁志麟：短期難再減息 美匯先整固
盧志威：股巿難搵食 黃金最值博
李曉佳：港淪中美金融博弈戰場？
技術取勝：比亞迪股份向下突破
岳少重金禮聘知名Banker
未來金融市場多變 銀行學會調查覓方向
劉思明：基本面改善 包裝食品股可吼
周顯：人幣升跌最影響港股
湯文亮：雨過天晴易 雨過天青難
新地密吸跑馬地舊樓 呎價年升六成 近年灣仔銅鑼灣頻收購擴版圖
英皇申強拍筲箕灣仲齊大廈 估值逾1.75億
第一城3房河景戶1350萬沽破頂
映日灣兩日暫收1200票 超額4倍
糖朝120萬續租亞太中心地庫
上月二手內部轉讓506宗 兩年新高
菲凡物業投資黃良泰：馬尼拉賭場旺 樓巿如10年前澳門
10多年前百萬買港細單位 現努力賺錢換樓
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技術取勝：比亞迪股份向下突破
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【明報專訊】日清5.5元支持關鍵（圖）
平安好醫生逼36元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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國泰：未來兩三月來港訂票下跌 中期扭虧為盈賺13億 料下半年業績更佳
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