李曉佳：港淪中美金融博弈戰場？

中美之間若發生貨幣金融戰，與香港關係最大，當數離岸人民幣業務。過去人民幣匯率下跌，常見有資金借機沽空離岸人民幣加深跌勢。不過香港有多間中資大行調節市場流動性，有數次香港離岸人民幣隔夜拆息抽高至數十厘水平抽乾市場資金，市傳便是中資大行發功，加上去年起央行亦多次在港發行票據，相信保衛離岸人民幣市場應不成問題。

任志剛：美元是「具殺傷力武器」

任志剛又認為，美元在國際貨幣金融體系上有獨大地位，因此美國可以利用美元交易清算服務，作為擁有「具殺傷力武器」。雖然美國可以禁止與中資銀行來源，在港的銀行難以不跟從，不過以上只是假設最壞情况，目前未見發生的迹象。

對於香港貨幣金融體系，任志剛認為現時結構健全，可以應付市場波動，但要保持高度警惕，防範風險。特別留意市場操控活動出現的可能，豐富備用方案，適時和具決心地妥善處理不正常的市場活動。

金融體系仍健全 惟須高度警惕

其實任志剛曾經被稱為「金融沙皇」，執掌金管局多年，應該最清楚香港金融體系的穩固程度。金管局副總裁阮國恒昨日便表示，聯匯制度經歷36年的周期性波動，和全球兩次金融危機，仍保持良好運作，金管局有能力應付任何波動。事實上，香港作為小型的外向經濟體，一向各國資金雲集，但至今依然運作如常，美國將中國列入匯率操縱國，暫時似乎對港影響不大。

不過，香港在經貿擁有獨立個體地位源於《港美關係法》，當香港自治程度不足，美國總統便可暫停施行。美國眾議院議長佩洛西已承諾，將在國會復會後推動《香港人權及民主法案》，要求國務卿每年向國會確保香港享有充分自治。

獨立個體源於《港美關係法》

雖然這並非一定會導致取消香港獨特地位，不過一旦中美「貨幣金融戰」惡化，從受管制的中國市場經香港進出的資金，是否會被加強審查，令香港「白手套」的功能削弱，相信誰也不敢否定這個可能。的確，任何動搖獨立個體地位的行動對香港而言是「玉石俱焚」，不過若任何方法，可以讓這個沒法制衡的政府付出代價，相信不少在經濟增長中未能受惠的香港青年都想大叫一句：「我要攬炒！」

[李曉佳 財經澡堂]