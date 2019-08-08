盧志威：股巿難搵食 黃金最值博

見頂信號濃烈 勿太進取

由於今次見頂信號濃烈，無論是市寬指標，或是技術形態上都似見淡，只是從高位回落少許，並非太有值博率，畢竟美股盈利增長有限，單靠估值推升，需要一個風平浪靜的外圍，很明顯現時風高浪急，不宜太進取。

股票難以搵食，最值博是黃金，中美貿易戰擴散至貨幣戰爭，本來人民幣是要貶值，但是逼於無奈地，就算要貶值都要放慢步伐，以免背負貨幣操縱國之名，但是貶值預期一開始，就很難以壓制，中國的外匯管制非常嚴格，實際能流走的外匯有限，更大可能是演變為通脹，原因是錢困在裏面，反正無處可去，倒不如找投資工具，勝於持有現金被攤薄。

對於黃金的態度，應該視之為類近現金，現時金價的波幅不高，即使衝高亦只是1%，適合用來迴避風險，而昨天新西蘭央行大手減息0.5厘，亦是黃金的上升催化劑。

避重就輕 選必需消費品股

環球央行爭相減息，是要用來應付經濟下行風險，由於貿易戰影響市場消費信心，以及全球產業鏈重整，今年與明年將是搬廠高峰期，凡是產業轉移，一定涉及重大投資，而且在高度不明朗的環境下，廠商也不願意投資，如果要博股票，必須要避重就輕，盡量選必需消費品股。今年以來餐飲股在美股大幅跑贏，假如市况好轉，相信資金最願意重回這個板塊。

[盧志威 美股搏擊]