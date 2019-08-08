梁志麟：短期難再減息 美匯先整固

澳元後市料再下試0.65水平

澳洲儲備銀行明日公布政策聲明，市場將留意當局會否暗示再減息。由於當地基本面未見改善，亞洲各國的出口減少更反映區內經濟進一步走弱，料當局很大機會將維持偏淡的政策取態，加上投資氣氛走弱，估計澳元後市仍然疲弱。

技術上澳元日線圖已出現超賣，料整固後再下試0.65水平。紐元已跌穿去年低位0.6430，不過技術上出現超賣，料整固後逐步下試0.62水平。

加拿大周五公布7月份就業數據，市場預期失業率維持在5.5%，可支持央行維持利率不變。加上油價平穩，估計加元再跌的空間有限，美元兌加元於1.3140至1.3360上落。

英鎊料於1.2080至1.23整固

歐洲貨幣方面，英國明日公布第二季GDP初值及製造業數據，市場預期GDP按年增長由1.8%放緩至1.4%，工業及製造業亦會出現倒退。不過焦點放在脫歐，估計數據對英鎊的影響有限。在美元短線再上的空間有限下，料英鎊先行於1.2080至1.23整固。歐元技術上未能跌穿下降趨勢線後反彈，料短線於1.11至1.13上落。避險情緒升溫利好瑞郎，料美元兌瑞郎可下試0.96水平。

避險情緒上升亦令日圓受惠，在中美貿易談判不明朗下，預期美元兌日圓進一步走弱，但預期匯價於1月低位104.90有支持。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]