環球央行爭相減息 美股早段再插580點

【明報專訊】新西蘭、印度及泰國的央行昨同時宣布大於預期的減息幅度之際，美國總統特朗普再次呼籲聯儲局盡快大幅減息。多國央行增加寬鬆，加上貿易前景不明，觸發資金避險，美股三大指數早段下挫，道指早段最多跌580點。截至昨日早段，道指和標普500指數本月跌幅超過3.8%。納指本月更跌逾4%。資金流入避險資產，美國10年期國債孳息率曾跌穿1.6厘，單在本月已跌0.35厘。美國3個月與10年期國債孳息率倒掛幅度，曾擴大至0.37厘，為2007年3月以來最大，反映投資者對美國經濟衰退的憂慮。美國30年期國債孳息率低見2.12厘，逼近歷史低位。
美10年債息跌穿1.6厘
德國和英國的10年期和30年期國債孳息率同創紀錄低位。德銀的數據顯示，全球約有價值15萬億美元的政府債券（相當於市場的25%）正以負收益率交易，金額幾乎是2018年10月以來的3倍。
黃金繼續受到追捧，價格升逾2%。現貨黃升至每盎司1508美元，為2013年以來高位。期金升至每盎司1520美元。資金購入日圓避險，兌每美元升0.66%至105.74，為接近8個月高位。
新西蘭大手減息0.5厘
瑞郎兌美元升0.37%至0.9727。由於美國原油庫存意外增加，加上中美貿易前景不明，恐導致原油需求下降。油價昨跌約5%，跌至7個月新低。布蘭特期油跌至每桶56美元左右，紐約期油跌穿每桶51美元。油價自4月高位跌逾20%。
新西蘭央行昨宣布大幅減息半厘，減幅較預期多出一倍。這是新西蘭央行今年第2次減息，目前其官方指標利率降至1厘的歷史低位，觸發紐元下挫，低見每紐元兌63.78美仙，為近4年低位。紐元兌港元曾見5算。紐元下滑連帶澳元同樣受挫，每澳元兌美元低見66.77美仙，創10年低位。澳元兌港元低見5.2341。市場預計，新西蘭央行在11月再次減息的概率為60%，料減息0.25厘。印度央行昨亦宣布今年連續第四次會議減息，減幅達0.35厘，較以往多減0.1厘。泰國央行則是2015年以來，首次宣布意外減息0.25厘。（綜合報道）