環球央行爭相減息 美股早段再插580點

美10年債息跌穿1.6厘

德國和英國的10年期和30年期國債孳息率同創紀錄低位。德銀的數據顯示，全球約有價值15萬億美元的政府債券（相當於市場的25%）正以負收益率交易，金額幾乎是2018年10月以來的3倍。

黃金繼續受到追捧，價格升逾2%。現貨黃升至每盎司1508美元，為2013年以來高位。期金升至每盎司1520美元。資金購入日圓避險，兌每美元升0.66%至105.74，為接近8個月高位。

新西蘭大手減息0.5厘

瑞郎兌美元升0.37%至0.9727。由於美國原油庫存意外增加，加上中美貿易前景不明，恐導致原油需求下降。油價昨跌約5%，跌至7個月新低。布蘭特期油跌至每桶56美元左右，紐約期油跌穿每桶51美元。油價自4月高位跌逾20%。

新西蘭央行昨宣布大幅減息半厘，減幅較預期多出一倍。這是新西蘭央行今年第2次減息，目前其官方指標利率降至1厘的歷史低位，觸發紐元下挫，低見每紐元兌63.78美仙，為近4年低位。紐元兌港元曾見5算。紐元下滑連帶澳元同樣受挫，每澳元兌美元低見66.77美仙，創10年低位。澳元兌港元低見5.2341。市場預計，新西蘭央行在11月再次減息的概率為60%，料減息0.25厘。印度央行昨亦宣布今年連續第四次會議減息，減幅達0.35厘，較以往多減0.1厘。泰國央行則是2015年以來，首次宣布意外減息0.25厘。（綜合報道）

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