經濟
國際金融
下一篇 上一篇

迪士尼上季利潤跌40% 《復仇者4》票房豐收 《變種特攻》拖後腿

【明報專訊】為了在串流影音領域迎戰Netflix，迪士尼大手筆投資於影片資源，並整合購自21世紀霍士的資產，卻在合併過程構成損失。雖然迪士尼旗下的《復仇者聯盟4：終局之戰》成了全球歷來最賣座電影，惟屬於霍士資產的《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix）票房失利，最終該電影及其他一些開支，令迪士尼在截至6月底的第三財季，為霍士的電影業務計入了1.7億美元的經營虧損。

由於增加了對串流媒體相關業務開支，加上與Netflix一些合作協議結束，失去部分版權收入，迪士尼直接面向消費者及國際業務（DTC）虧損擴大逾兩倍至5.53億美元。

港抗議活動影響 或本季業績反映

與此同時，加州迪士尼的星戰園區令開支增加，惟美國整體入場人數較低，也令美國主題樂園的經營溢利在上季倒退。整體來說，迪士尼全球主題樂園上季的經營溢利按年增4％至17億美元，主要受惠於巴黎迪士尼門票加價及商品零售增加，抵消了美國園區的不利影響。迪士尼承認，香港迪士尼的人流，受近期香港的抗議活動影響，可能反映在本季業績。不過上海迪士尼暫未受貿易戰拖累。

每股盈利1.35美元 遠遜預期

上一財季是霍士併入迪士尼後，第一個完整的財季。計入霍士的收入後，迪士尼上季收入按年增長33%至202.5億美元，創紀錄新高，但仍低於分析師預期。由於串流服務的開支增長及霍士資產帶來的損失，迪士尼上季利潤按年跌40%至17.6億美元。剔除與霍士資產整合及其他項目的相關費用後，每股盈利亦只有1.35美元，遠遜於分析師預期。

迪士尼股價早段跌5%至134美元。

迪士尼將業績不及預期，歸咎於受霍士的整合成本拖累。迪士尼行政總裁艾格（Robert Iger）稱，從迪士尼宣布收購霍士至交易完成，中間有14個月時間，很多決策停滯不前，使霍士表現未達迪士尼收購時的預期。霍士內部人士稱，《黑鳳凰》在收購期間上映，影響到相關宣傳。

11月美推「三合一」月費組合

雖然迪士尼上季上映的《復仇者聯盟4》、《阿拉丁》和《反斗奇兵4》取得滿意票房，但計入霍士的資產後，經營溢利按年僅增13%至7.92億美元，不及預期。

艾格稱，考慮到開發和製作電影需時，投資者不要指望霍士的影業部門能瞬間改善表現。霍士的《變種特攻》（X-Men）系列及《阿凡達》（Avatar）的版權，目前落在迪士尼手上。

迪士尼公布，11月在美國推出的「三合一」串流服務組合，包括Disney+、Hulu及ESPN+在內的月費為12.99美元。Disney+本身的月費則為6.99美元，將提供漫威電影、《星戰》系列及《阿森一族》等獨家內容。今年迄今，迪士尼的全球票房突破80億美元大關，破了年度票房紀錄。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

國泰：未來兩三月來港訂票下跌 中期扭虧為盈賺13億 料下半年業績更佳
國泰：未來兩三月來港訂票下跌 中期扭虧為盈賺13億 料下半年業績更佳
被問機師涉暴動罪 拒評員工政治取向
被問機師涉暴動罪 拒評員工政治取向
大酒店：本地政局不明朗 影響業績
大酒店：本地政局不明朗 影響業績
港股終止5連跌 未收復26000關
港股終止5連跌 未收復26000關
吉利新能源車銷量 按月大跌七成
吉利新能源車銷量 按月大跌七成
中國外儲上月減155億美元 人幣在岸價續跌 見11年新低
中國外儲上月減155億美元 人幣在岸價續跌 見11年新低
受累永利皇宮 永利澳門次季EBITDA跌
受累永利皇宮 永利澳門次季EBITDA跌
香港電訊半年多賺16% 中期息微升
香港電訊半年多賺16% 中期息微升
朗廷中期收入逾8.1億 按年增6.5%
朗廷中期收入逾8.1億 按年增6.5%
景福續租大股東物業 遭加租近6%
景福續租大股東物業 遭加租近6%
鐵塔中期多賺逾倍 不派息 5G基站獲6.5萬張訂單 維持資本開支目標
鐵塔中期多賺逾倍 不派息 5G基站獲6.5萬張訂單 維持資本開支目標
保利分拆物管上市 去年相關收入近30億
保利分拆物管上市 去年相關收入近30億
環球央行爭相減息 美股早段再插580點
環球央行爭相減息 美股早段再插580點
售阿里持股帶動 軟銀首財季多賺2.6倍
售阿里持股帶動 軟銀首財季多賺2.6倍
張兆聰：人幣跌拖累全球資產與股市
張兆聰：人幣跌拖累全球資產與股市
梁志麟：短期難再減息 美匯先整固
梁志麟：短期難再減息 美匯先整固
盧志威：股巿難搵食 黃金最值博
盧志威：股巿難搵食 黃金最值博
李曉佳：港淪中美金融博弈戰場？
李曉佳：港淪中美金融博弈戰場？
技術取勝：比亞迪股份向下突破
技術取勝：比亞迪股份向下突破
岳少重金禮聘知名Banker
岳少重金禮聘知名Banker
未來金融市場多變 銀行學會調查覓方向
未來金融市場多變 銀行學會調查覓方向
劉思明：基本面改善 包裝食品股可吼
劉思明：基本面改善 包裝食品股可吼
周顯：人幣升跌最影響港股
周顯：人幣升跌最影響港股
湯文亮：雨過天晴易 雨過天青難
湯文亮：雨過天晴易 雨過天青難
新地密吸跑馬地舊樓 呎價年升六成 近年灣仔銅鑼灣頻收購擴版圖
新地密吸跑馬地舊樓 呎價年升六成 近年灣仔銅鑼灣頻收購擴版圖
英皇申強拍筲箕灣仲齊大廈 估值逾1.75億
英皇申強拍筲箕灣仲齊大廈 估值逾1.75億
第一城3房河景戶1350萬沽破頂
第一城3房河景戶1350萬沽破頂
映日灣兩日暫收1200票 超額4倍
映日灣兩日暫收1200票 超額4倍
糖朝120萬續租亞太中心地庫
糖朝120萬續租亞太中心地庫
上月二手內部轉讓506宗 兩年新高
上月二手內部轉讓506宗 兩年新高
菲凡物業投資黃良泰：馬尼拉賭場旺 樓巿如10年前澳門
菲凡物業投資黃良泰：馬尼拉賭場旺 樓巿如10年前澳門
10多年前百萬買港細單位 現努力賺錢換樓
10多年前百萬買港細單位 現努力賺錢換樓