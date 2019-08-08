迪士尼上季利潤跌40% 《復仇者4》票房豐收 《變種特攻》拖後腿

由於增加了對串流媒體相關業務開支，加上與Netflix一些合作協議結束，失去部分版權收入，迪士尼直接面向消費者及國際業務（DTC）虧損擴大逾兩倍至5.53億美元。

港抗議活動影響 或本季業績反映

與此同時，加州迪士尼的星戰園區令開支增加，惟美國整體入場人數較低，也令美國主題樂園的經營溢利在上季倒退。整體來說，迪士尼全球主題樂園上季的經營溢利按年增4％至17億美元，主要受惠於巴黎迪士尼門票加價及商品零售增加，抵消了美國園區的不利影響。迪士尼承認，香港迪士尼的人流，受近期香港的抗議活動影響，可能反映在本季業績。不過上海迪士尼暫未受貿易戰拖累。

每股盈利1.35美元 遠遜預期

上一財季是霍士併入迪士尼後，第一個完整的財季。計入霍士的收入後，迪士尼上季收入按年增長33%至202.5億美元，創紀錄新高，但仍低於分析師預期。由於串流服務的開支增長及霍士資產帶來的損失，迪士尼上季利潤按年跌40%至17.6億美元。剔除與霍士資產整合及其他項目的相關費用後，每股盈利亦只有1.35美元，遠遜於分析師預期。

迪士尼股價早段跌5%至134美元。

迪士尼將業績不及預期，歸咎於受霍士的整合成本拖累。迪士尼行政總裁艾格（Robert Iger）稱，從迪士尼宣布收購霍士至交易完成，中間有14個月時間，很多決策停滯不前，使霍士表現未達迪士尼收購時的預期。霍士內部人士稱，《黑鳳凰》在收購期間上映，影響到相關宣傳。

11月美推「三合一」月費組合

雖然迪士尼上季上映的《復仇者聯盟4》、《阿拉丁》和《反斗奇兵4》取得滿意票房，但計入霍士的資產後，經營溢利按年僅增13%至7.92億美元，不及預期。

艾格稱，考慮到開發和製作電影需時，投資者不要指望霍士的影業部門能瞬間改善表現。霍士的《變種特攻》（X-Men）系列及《阿凡達》（Avatar）的版權，目前落在迪士尼手上。

迪士尼公布，11月在美國推出的「三合一」串流服務組合，包括Disney+、Hulu及ESPN+在內的月費為12.99美元。Disney+本身的月費則為6.99美元，將提供漫威電影、《星戰》系列及《阿森一族》等獨家內容。今年迄今，迪士尼的全球票房突破80億美元大關，破了年度票房紀錄。

（綜合報道）

[國際金融]