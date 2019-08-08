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鐵塔中期多賺逾倍 不派息 5G基站獲6.5萬張訂單 維持資本開支目標

【明報專訊】5G概念股中國鐵塔（0788）昨午公布中期業績，期內營業收入按年增長7.5%至379.8億元（人民幣‧下同），純利大增1.11倍至25.48億元，不派中期股息。內地提早發放5G商用牌照，中國鐵塔董事長佟吉祿表示，現時已接到約6.5萬張5G基站訂單需求，料全年可達10萬張，但公司無意更改今年300億元資本開支目標，會因應營運商需求而調整投資步伐。中國鐵塔昨升1.55%，報1.96元。

明報記者 李哲毅

今日適逢中國鐵塔掛牌一周年，截至昨日，股價已累升55.56%。集團上半年收入按年增長7.5%，低過全年增長8%%至10%的目標，總經理顧曉敏表示，上半年表現符合預期，有信心下半年增速不低於上半年水平。集團上半年塔類業務收入約358.08億元，較去年同期增長5.1%；室分業務收入升52.2%至12.54億元；跨行業業務收入增1.25倍至8.43億元，非塔類業務佔總收入比重由去年同期的3.6%提升至5.7%。

中國鐵塔上半年資本開支約89.06億元，按年增長9.9%。佟吉祿稱，下半年傾向改造現有塔類站址提供5G服務，並指會傾向以共享社會資源方式滿足5G需求，盡量減少新建項目。佟又稱，會以滿足三大電訊商的需求為前提下，取用資本開支，投資節奏及進度取決於營運商部署。

掛牌一周年 股價累升56%

集團提到，截至6月底的塔類站址數約195.4萬個，按年增長4%；塔類租戶數308.2萬個，按年增長11.8%；塔類站均租戶數由去年底的1.55提升至1.58，整體共享水平進一步提升。

上半年資本開支按年增9.9%

顧曉敏表示，5G項目會陸續交付，集團不會雙重收費，如果租戶在原站址加設一個5G系統，將按新增0.1個產品單元來收費，多建一個5G平台，則按新增0.3個產品單元來計費。

相關字詞﹕顧曉敏 佟吉祿 中期業績 中國鐵塔

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