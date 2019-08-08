朗廷中期收入逾8.1億 按年增6.5%

朗廷進一步指，油麻地逸東酒店因可出租客房數目上升，客房收入在上半年仍錄得5%增長，但是現有客房預訂及相應客房收入則受示威活動影響，於8月下降至少超過20%。除非示威活動於短期內完全停止，否則其預期酒店行業於今年剩餘時間將更顯著放緩，並將影響酒店的經營業績及估值。

旗下3酒店房租跌8%至16%

現時其酒店整體估值達201.8億元，已考慮因應香港旅遊需求於中期放緩。酒店管理人已採納更靈活的定價策略，專注於預訂時間較短的旅客，以盡量提高酒店入住率。

整體入住率降至90.8%

按酒店組合整體而言，今年上半年的可出租客房平均收入為1530元，按年減少5%，原因是期內日均房租減少3.3%至1684港元，同時入住率亦下降1.7個百分點至90.8%所致。然而，由於逸東酒店完成修繕工程，令可出租客房數目增加5.8%，首6個月酒店組合的總客房收入按年增長0.5%至4.51億元。