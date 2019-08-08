經濟
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朗廷中期收入逾8.1億 按年增6.5%

【明報專訊】朗廷酒店（1270）公布2019年6月底止中期業績，期內總收入逾8.1億元，按年增長6.5%；但可分派收入按年跌2.3%，跌至1.85億元；每單位中期分派為0.087元，按年跌3.3%。該酒店集團指，示威活動的滯後效應將影響下半年的業務。尖沙嘴朗廷酒店、旺角康得思酒店及油麻地逸東酒店的可出租客房平均收入，於7月已分別按年跌7.8%、11.1%及16%。自7月以來，更由於示威活動更趨激烈，使多國發出發出來港旅遊警示，預期客房預約於8月以至於未來多月會大幅轉差。

朗廷進一步指，油麻地逸東酒店因可出租客房數目上升，客房收入在上半年仍錄得5%增長，但是現有客房預訂及相應客房收入則受示威活動影響，於8月下降至少超過20%。除非示威活動於短期內完全停止，否則其預期酒店行業於今年剩餘時間將更顯著放緩，並將影響酒店的經營業績及估值。

旗下3酒店房租跌8%至16%

現時其酒店整體估值達201.8億元，已考慮因應香港旅遊需求於中期放緩。酒店管理人已採納更靈活的定價策略，專注於預訂時間較短的旅客，以盡量提高酒店入住率。

整體入住率降至90.8%

按酒店組合整體而言，今年上半年的可出租客房平均收入為1530元，按年減少5%，原因是期內日均房租減少3.3%至1684港元，同時入住率亦下降1.7個百分點至90.8%所致。然而，由於逸東酒店完成修繕工程，令可出租客房數目增加5.8%，首6個月酒店組合的總客房收入按年增長0.5%至4.51億元。

相關字詞﹕朗廷酒店 逸東酒店 康得思 朗廷

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