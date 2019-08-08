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香港電訊半年多賺16% 中期息微升

【明報專訊】香港電訊（6823）昨日公布上半年業績，期內收益約151.09億元，按年跌11%，但純利仍升15.74%至21.62億元，中期分派每股合訂單位30.01仙，按年升3.1%。對於近期本港社會事件會否影響公司，董事總經理許漢卿表示，經濟增長步伐明顯放緩，中小企面臨營商挑戰，影響本港消費意欲，但電訊服務已成為必需品，企業對5G需求殷切，有助對冲上述負面影響，集團經營業務會格外審慎，有必要時會「勒緊褲頭」（tighten our belt）。

ARPU升2%至198元

分部業務收益方面，上半年電訊服務按年升0.5%至102.09億元；流動通訊大跌27.6%至52.22億元，當中流動通訊服務升1.1%至38.31億元，流動通訊產品銷售大幅六成至13.41億元；其他業務升33.8%至1.03億元。截至6月底的後付客戶每名客戶平均消費額（ARPU）為198元，較去年同期升2%；後付客戶人數達到324.7萬名，去年同期為324.2萬名。

財務總裁黃康傑未有正面回應，流動通訊收入何時會復蘇，但稱用戶更換手機周期改變，不利流動通訊產品銷售，但集團EBITDA仍然穩健，未來亦不會只依賴通訊產品銷售。

預計明年次季推5G服務

本港流動數據競爭激烈，對於集團會否再加價，許漢卿表示，會監察市場情况，希望提供更多增值服務帶動ARPU，中線而言，參考國際電訊商推出5G服務後，客戶ARPU提高三成至四成，認為當本港5G生態成熟後，會明顯利好集團ARPU。

許漢卿表示，將會參與5G頻譜拍賣，預計明年次季推出5G服務，強調不會大幅增加資本開支，會維持資本開支不超過收入10% 。

相關字詞﹕許漢卿 香港電訊 拍賣 手機 香港

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