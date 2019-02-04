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受累永利皇宮 永利澳門次季EBITDA跌

【明報專訊】美國永利渡假村公佈第二季度業績，旗下永利澳門（1128）的表現受永利皇宮拖累。季內永利皇宮的經調整後物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為1.672億美元，按年減少6.8%；反之在澳門半島營運的永利澳門之EBITDA按年增長1.7%至1.759億美元。總計澳門業務季內EBITDA為3.43億美元，按年減少2.59%。

永利皇宮EBITDA按年減6.8%

永利渡假村行政總裁馬德承指出，永利皇宮有需要增加逾1700間客房，因為現時酒店已告爆滿，難免在周末令那些可作更高消費的客人離場。他相信新的水晶蓮宮有助吸引更多遊客到臨。摩根大通對永利第二度業績及永利皇宮的表現感失望，認為短期內的貴賓博彩業務仍然波動。高盛則稱，因應永利管理層指，往來澳門的客路已受香港連串示威影響，影響到近月的澳門博彩收入，加上人民幣貶值，預期對貴賓及高端中場業務受壓。

高盛：港示威人幣貶值 貴賓業務受壓

季內永利皇宮的貴賓業務轉碼數為133.9億美元，按年減少4.6%，贏率為3.02%。中場業務賭枱投注額為12.7億美元，按年增加4%；贏額為2.969億美元，按年增加5.8%；贏率為23.4%。非娛樂場收益為1.004億美元，按年增加5%。永利澳門季內貴賓博彩轉碼數為92.8億美元，按年減少33.4%；贏率為3.3%。中場業務賭枱投注額為13.5億美元，按年增加4.2%；贏額為2.791億美元，按年上升10.7%；贏率為20.7%。非娛樂場收益為6530萬美元，按年減少6.8%。

相關字詞﹕高盛 摩根大通 馬德承 永利皇宮 永利澳門

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