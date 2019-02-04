中國外儲上月減155億美元 人幣在岸價續跌 見11年新低

明報記者 陳子凌

據外管局數據，7月外匯儲備減至31,037億美元，另一方面，7月底黃金儲備為6226萬盎司，較6月底增加32萬盎司，顯示中國已連續8個月增持黃金。外管局解釋，7月外儲的變化，主因是國際金融市場受全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策、英國脫歐前景及地緣政治因素等影響，令主要貨幣兌美元匯率均有所下跌，全球債券指數有所上漲。因此，匯率折算和資產價格變化等因素綜合之下，影響到外儲規模。

黃金儲備連升8個月

外管局認為，現時中國跨境資金流動保持穩定，境內的外匯市場供求基本平衡，外儲規模月度變化屬於正常波動，總體保持穩定。而國際政治經濟環境依然嚴峻，貿易保護主義升級，全球經濟增長下行壓力增強，金融市場波動性加大，但中國經濟持續向好基本面沒變，有能力應對外部衝擊，為外儲規模保持總體穩定提供支持。

離岸人幣再跌穿7.08水平

交行金融研究中心高級分析師劉健認為，7月外儲減少是匯率估值因素的負面影響，全月跨境資金流動依然保持相對穩定。在美聯儲減息預期下，美匯指數上漲可能受限，匯率估值因素對外儲的負面影響將明顯減弱，預計8月外儲可能小幅減少。

另一方面，人民幣中間價昨日報6.9996，貶值313點子，續為2008年5月以來最弱，令在岸及離岸（CNH）人民幣繼續受壓，在岸價於日間收市報7.0414，跌93點子，為2008年3月以來新低；離岸價早段更曾失守7.08，其後窄幅上落，到傍晚再跌穿7.08水平。

人行：網傳周六減息是假消息

此外，人行昨日透過社交平台澄清，指網上流傳人行決定自周六（10日）起減息0.25個百分點是假消息。