港股終止5連跌 未收復26000關

國指失守1萬點關口

恒指昨日先跌後升20點或0.08%，收市報25,997點，國指失守1萬點關口，收市跌18點或0.19%，報9993點，大市成交801億元，較上個交易日縮減逾三成。

中電升逾3% 友邦10連跌後反彈

個股方面，績後的中電（0002）升3.09%至85.1元，是升幅最大藍籌，友邦（1299）10連跌後終於反彈，收市升1.72%，收報76.8元，貢獻恒指升幅46點。本地地產股繼續向下，新世界（0017）收市跌2.72%至9.63元，新地（0016）及恒地（0012）亦分別跌1.41%及0.79%。

植耀輝：未見好消息 港股待變

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股現正處於「待變」格局，多項因素影響股民入市意願，包括中美貿易戰、人民幣貶值以及本地示威活動，一旦以上因素繼續惡化，恒指短期內有機會跌至25,000點，表示現時未見好消息，氣氛相對低迷，令他看淡後市表現。他又稱，部分本地地產股即將公布業績，即使業績表現符合預期，但受示威活動影響，如果公司持有多個商場，業績對股價支持作用比較短暫，建議股民投資該板塊要更審慎。

券商：恒指超賣 或有一波反彈

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，雖然恒指9天相對強弱指數（RSI）進入超賣區，反映未來有機會反彈至26,000點以上，不過本地局勢較為負面，加上好消息欠奉，向上力度不大，有機會下試24,800點水平低位。他解釋，現時已步入中期業績期，相信大多股份對未來前景更為審慎，令大行下調股份估值，拖累恒指表現。