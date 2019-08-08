大酒店：本地政局不明朗 影響業績

大酒店表示，由於山頂纜車今年4月至7月因升級工程而暫停服務，加上部分酒店面對疲弱市况，尤其是香港及紐約半島酒店，令收入跌2%至27.91億元，期內純利減少60%至2.54億元，派每股中期息0.04元，去年同期派0.05元。

港上半年純利房租皆跌

香港半島酒店期內收入按年少7%至6.17億元，公司表示，由於尖沙嘴酒店供應增加，加上豪華酒店業整體市場疲軟，令上半年營商環境充滿挑戰。美國、中國內地及日本仍是香港半島酒店首三大市場，中美貿易戰對酒店出租率帶來負面影響，但難以量化影響程度，酒店通過積極銷售推廣工作，來自台灣、南美及東歐的旅客數量有所增加。事實上，香港半島酒店第2季營運數據明顯下滑，其中平均可出租客房收入為3292元，按季跌21%，按年則跌9%，平均房租為5396元，按季跌10%，按年跌4.7%；出租率為61%，按季跌9個百分點，按年亦跌3個百分點。

貿戰影響出租率 拓其他市場旅客

上海半島酒店上半年收入按年減少10%至2.24億元人民幣，出租率下降2個百分點，平均房租亦跌4%。公司指出，內地市場繼續是最大收入來源，來自俄羅斯及中東市場的旅客人數亦有所上升，美國市場則見轉弱，相信因中美貿易戰影響企業旅遊及團體業務。