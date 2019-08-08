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大酒店：本地政局不明朗 影響業績

【明報專訊】日前發盈警的大酒店（0045）公布上半年純利減少60%至2.54億元，其中香港半島酒店第二季各項營運數據按年及按季均下跌。公司行政總裁郭敬文於業績報告指出，集團年初受歐洲局勢不明朗影響業績，而香港自6月起爆發政治示威活動並持續下去，由於香港佔集團一定收入比例，故十分關注示威活動對訪港旅客人數以及經濟穩定的影響，憂慮政局不明或影響業績表現，會留意事態發展。

大酒店表示，由於山頂纜車今年4月至7月因升級工程而暫停服務，加上部分酒店面對疲弱市况，尤其是香港及紐約半島酒店，令收入跌2%至27.91億元，期內純利減少60%至2.54億元，派每股中期息0.04元，去年同期派0.05元。

港上半年純利房租皆跌

香港半島酒店期內收入按年少7%至6.17億元，公司表示，由於尖沙嘴酒店供應增加，加上豪華酒店業整體市場疲軟，令上半年營商環境充滿挑戰。美國、中國內地及日本仍是香港半島酒店首三大市場，中美貿易戰對酒店出租率帶來負面影響，但難以量化影響程度，酒店通過積極銷售推廣工作，來自台灣、南美及東歐的旅客數量有所增加。事實上，香港半島酒店第2季營運數據明顯下滑，其中平均可出租客房收入為3292元，按季跌21%，按年則跌9%，平均房租為5396元，按季跌10%，按年跌4.7%；出租率為61%，按季跌9個百分點，按年亦跌3個百分點。

貿戰影響出租率 拓其他市場旅客

上海半島酒店上半年收入按年減少10%至2.24億元人民幣，出租率下降2個百分點，平均房租亦跌4%。公司指出，內地市場繼續是最大收入來源，來自俄羅斯及中東市場的旅客人數亦有所上升，美國市場則見轉弱，相信因中美貿易戰影響企業旅遊及團體業務。

相關字詞﹕示威活動 香港半島酒店 山頂纜車 中美貿易戰 郭敬文 大酒店 半島酒店

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