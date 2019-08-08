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國泰：未來兩三月來港訂票下跌 中期扭虧為盈賺13億 料下半年業績更佳

【明報專訊】國泰航空（0293）過去連續兩年中期業績合共勁蝕逾22億元後，今年上半年終於扭虧為盈，錄得約13.47億元純利，每股盈利0.342元，中期股息每股派0.18元，較去年增加八成。國泰指出，基於傳統因素，預期下半年表現會更佳，惟受近期環球經濟不明朗及香港的持續示威活動影響，留意到未來兩至三個月來港旅客訂票量較去年同期顯著下跌，本地出境旅客訂票量亦出現單位數跌幅。

明報記者 葉子晴

國泰業績欠驚喜，昨日股價微升0.8%。國泰上半年收入僅微升不足1%，至535.47億元，當中貨運業務收入更下滑超過一成，客運業務平均收益率亦下跌0.9%，惟因乘客運載量增長支撐，客運業務收入按年升5.6%。集團上半年轉賺全賴燃油成本下降，按年減少7.7%至148.07億元，主要反映平均飛機燃油價格下跌6.5%及耗油量增加2%，以及燃油對冲虧損減少至1.14億元。每可用噸千米耗油量下跌1.5%，反映集團繼續使用更多具燃油效益的飛機。

轉賺全賴燃油成本下降

受惠於大型節假日及南半球天氣因素，集團指傳統上下半年的客、貨運量較上半年多，因此下半年業績表現較佳。惟顧客及商務總裁盧家培表示，受累於最近的環球經濟不明朗及本地持續示威遊行，公司留意到未來兩至三個月來港旅客訂票量較去年同期跌雙位數，本地出境旅客訂票量亦出現單位數跌幅，惟轉機旅客量同比則有增長。

料出境訂票量跌單位數

盧家培又表示，今年的不明朗因素較多，未知過往所謂的旺季能否一如以往地「咁旺」，但強調對公司下年的營運及業績仍然有信心。他更透露，近年積極精簡人手的國泰，計劃於下半年招聘近2300個新員工，以配合集團的擴充計劃。而集團主席史樂山亦對下半年狀况維持樂觀，他解釋，當所有問題解決後，客貨運表現會快速恢復。

擬下半年招聘2300人

然而，大行普遍認為國泰上半年純利略低於預期。高盛認為，因為受貨運疲弱所拖累，國泰純利較高盛預測低14%，但預期大灣區經濟增長，及公司本身的生產力提高，其業務將保持穩健，重申國泰「買入」評級，目標價16.2元。瑞信則給予「跑贏大市」評級，目標價為15.5元，認為受惠於燃油成本減少及燃油對冲虧損收窄，國泰上半年業績扭虧，估計國泰下半年會有更好的表現。

摩根士丹利所訂的目標價則在12.2元，指國泰上半年表現雖略低於預期，但仍屬合理範圍，同時指出國泰未來的下行風險包括同行競爭、貨運疲軟及高端客運服務需求疲弱等。

相關字詞﹕示威活動 盧家培 燃油對沖 中期業績 國泰航空

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