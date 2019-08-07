政策鬆綁 施羅德薦澳洲房託 增債券比重 避貿戰敏感股

于學宇表示，市場預計今年底前美國聯儲局有望減息3次。美國的經濟確是有點放緩的迹象，而且通脹也未達到局方2%的目標，因此聯儲局希望以減息來盡量將擴張周期延長，並不令人意外。他指出，低息格局已經再臨，隨着美國的減息預期升溫，促使國際資金紛紛湧入避險港，美國10年期國庫債券的孳息便由去年底的逾3厘，降至今年7月初的2厘左右。然而美國經濟是否疲弱得要在半年內減息3次？他認為，市場情緒往往不是過於悲觀便是過於樂觀，投資者應避免被市場噪音牽着鼻子走，而是要冷靜行事。

施羅德專注防守板塊

在大市波動之際，無人能夠獨善其身，但也不代表沒有方法降低波幅，其中一種策略，就是充分利用不同資產的特點和優勢，例如增持債券的比重，以取得較為穩定的收益。在貿易衝突的陰霾下，有部分製造業廠房選擇設於韓國、越南等地，相信此情况將會持續。施羅德的亞洲多元化資產投資策略早已減持某些股份的比重，尤其避開一些對出口敏感的股份，同時專注於一些能提供結構性增長、估值吸引，並以內需業務為主的企業。當中，房地產信託基金、基建及公用股，均是善於防守的板塊，他表示在香港、新加坡及澳洲三地都找到了不少機會。舉例說，使外圍環境不明朗，澳洲的房地產市道仍然良好，最近當地擬更改按揭市場的壓力測試水平，加上澳洲央行剛宣布減息，均利好當地房託走勢。

信安：高收益債前景「中性」

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉對於近期政治變化及股市波動並未改變第三季的市場看法，仍然輕微看好債市，至於股票看法則是中性。雖然有環球央行從加息轉向減息，帶動環球金融狀况轉向寬鬆。的確，目前的環球金融狀况已升至2018年初以來的高位，但仍存在有地緣政治因素帶來的影響；市場信心暫時未見恢復，從年初截至7月底，已有近2900億美元資金流入債市，超過1300億美元資金流出股市，包括已經纏繞市場一段時間的中美貿易戰及英國脫歐，都會繼續影響市場情緒及企業投資信心。

債市暫時短線較具投資價值。隨着貿易戰深化，市場對於經濟判斷再度惡化，成熟市場長債孳息急跌，其中美國10年期債息曾跌至1.7厘以下，孳息曲線進一步倒掛，10年期和3個月期負息差再擴闊。不過，她認為，雖然債券普遍估值偏高，負利率債券總額持續增加至14萬億美元，比起去年這個時候已多出一倍有多，但在全球央行鴿派的取態下，再考慮到不明朗因素比較多，資金持續流向債市，即使是新興市場債券都有資金流入。考慮到投資者的風險對冲需要，所有債券類別當中，她表示偏好主權債，對於投資級別企業債及高收益債前景則抱「中性」看法。

龍彩霞 明報記者

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