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鄧成波傳12.5億 洽購屯門工廈

【明報專訊】政府重啟活化工廈政策後，帶動工廈成交市况。市場消息稱，由資深投資者張順宜持有的屯門民生物流中心全幢，市傳獲另一資深投資者、「舖王」鄧成波以12.5億元購入，張順宜回覆本報查詢時表示，物業目前仍未售出，現正與準買家洽談中，並指洽購價與他心目中意向價15億元仍有差距。

業主張順宜：與意向價有差距

資料顯示，上述物業位於屯門洪祥路3B號，全幢樓高13層、總樓面約30.3萬方呎；若以現時洽購價約12.5億元計，折合呎價約4125元，而項目早前已獲批活化成辦公室及零售用途，屬區內規模較大工廈活化項目之一。

另外，近年不少宗教機構入市，萊斯物業高級物業顧問曾偉勤表示，觀塘海濱道商廈萬泰利中心一個面積2118方呎單位，以約2200萬元成交，呎價10,387元，新買家為基督教香港錫安堂（HONG KONG EVANGELICAL ZION CHURCH LIMITED）；原業主2011年以991萬元購入，持貨8年，帳面獲利逾1200萬元，賺幅1.2倍。

基督教會2200萬購觀塘商廈單位

另中原（工商舖）工商部分區營業董事何芳表示，葵涌迷你工作室都薈Grand Metro，開售約兩星期累沽13伙，接近項目半數單位，業主預計於短期內加價加推，加幅3%至5%。

此外，由嘉民集團（GoodmanGroup）持有的荃灣中央紗廠重建項目，新近就沙咀道8至14號地盤，即一廠部分，向城規會申請放寬兩成地積比率，由9.5倍增加至11.4倍，地盤面積約5萬方呎，屬「其他指定（商貿）」用途，擬建1幢21層高新式工廈，涉約57萬方呎樓面面積。

嘉民申建荃灣新式工廈

翻查資料，嘉民集團早前已完成鄰近沙咀道、荃灣丈量約份第355約地段第313號A分段及餘段的補地價，涉逾12.62億元，計劃作為數據中心發展，涉樓面面積約36萬方呎計，每方呎樓面補價3501元。

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