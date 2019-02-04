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第一城兩房賣530萬 重返年初價

【明報專訊】本港局勢持續緊張之際，二手市場接連錄得減價成交，其中沙田第一城有兩房戶減價一成後，以530萬元易手，成交價重返今年初水平；與此同時，將軍澳都會駅亦有兩房戶於減價9%後，以890萬元沽出。

美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城2座低層D室，實用面積327方呎，屬兩房間隔，原業主最初開價590萬，新近減價60萬元或10%，以530萬沽出、實呎16,208元。

都會駅兩房減價9% 890萬沽

資料顯示，沙田第一城第20座同類單位，日前曾以585萬元售出，意味是次成交價回落近一成。黃續指，上述單位原業主2004年中以88萬元購入單位，持貨15年，帳面獲利442萬元或5倍。

另一方面，有個別業主擴大議價空間先行止賺離場。香港置業助理分區董事劉浩勤稱，將軍澳都會駅2座極高層G室，屬實用面積476方呎兩房戶，原業主最初開價980萬元，新近減價90萬元或9%後、至890萬元沽出，實呎18,697元。劉指出，上述原業主2008年以345萬元購入單位，持貨11年，帳面賺545萬元或1.6倍。

碧湖兩房額印鬆綁呎撲1.3萬

另粉嶺碧湖花園新錄一宗額印鬆綁易手個案。中原區域營業經理陳夑佳表示，上述碧湖花園7座高層A室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，以570萬元易手，實呎12,925元；原業主2016年7月以360萬元購入單位，持貨滿3年，帳面獲利約210萬元，物業期內升值58%。

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