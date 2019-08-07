藍灣兩房呎租50.5元 平屋苑最高紀錄

Q房網聯席營業董事招潔冰表示，上述藍灣半島3座高層F室，單位實用面積455方呎，屬2房間隔，最新以2.3萬元獲承租，呎租約50.5元，追平屋苑呎租新高；招指出，業主2010年以340萬元購入，享租金回報率逾8厘。

珀玥入伙至今錄5宗租務成交

另大圍珀玥已於上月開始陸續入伙，市場至今累積錄得約5宗租賃成交。

中原分區營業經理周偉航指，珀玥新近錄得租務成交為低層A室，實用面積251方呎，屬1房間隔，以1.38萬元獲內地學生承租，呎租55元；業主於2018年7月以518.1萬元一手購入，享租金回報率約3.2厘。

此外，馬鞍山迎海‧星灣有1房戶以月租2.15萬租出。世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，上述迎海‧星灣第20座中層B室，實用面積568方呎，屬1房連儲物室間隔，新近以月租2.15萬元租出，呎租38元；業主2014年1月以712萬元購入單位，享租金回報率3.6厘。

匯璽開放式呎租見61元

九龍區方面，迷你戶不乏租客棒場。香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽II第5B座高層E室，屬實用面積270方呎開放戶，室內附設家俬，業主最初開價1.7萬元放租，經議價後下調500元或約3%，以月租1.65萬元獲承租，實呎租金61元。

以業主2018年9月以728.5萬元購入單位計，享租金回報率2.7厘。