英皇壽臣山豪宅新申預售

英皇執行董事張炳強早前接受本報訪問時透露，壽臣山道項目為集團近年的旗艦豪宅，提供15幢洋房，實用面積約介乎4000至12,000餘方呎，計劃明年第二季或第三季以現樓形式發售。

此外，永義國際（1218）亦就九龍塘延文禮士道14至20號項目新申請預售，涉及60伙，即上述兩個新申請預售新盤共涉75伙。

德祥深水埗海珀獲批預售

另正當長實（1113）深水埗愛海頌仍然待批預售樓花之際，地政總署資料顯示，毗鄰由德祥地產（0199）與市建局合作的海珀，則於上月獲批預售樓花同意書，有機會搶先一步推出，項目提供76個單位，預計於2020年4月落成。

上月地政總署共批出兩份預售文件，除上述海珀外，亦包括昨日開價、億京發展的荃灣映日灣，共涉840伙。

資料顯示，截至7月底，滾存待批樓花回落至9979伙，較6月底的10,820伙，按月減少841伙或7.8%。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，7月份獲批預售樓花的單位數目錄916伙，雖然較6月1502伙減少約39%，但仍遠高於同期僅75個新申請預售單位，導致累積滾存待批樓花單位按月跌7.8%至9979伙，是自2017年11月後首度跌破萬伙水平，為20個月新低。