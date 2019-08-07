英皇壽臣山豪宅新申預售

【明報專訊】雖然本港社會氣氛近日極度緊張，但無損發展商部署推出新盤。地政總署最新公布，7月份有兩個住宅項目新申請預售，分別為英皇（0163）與世茂房地產（0813）主席許榮茂私人合作的港島南區壽臣山道西與黃竹坑徑交界豪宅項目、涉及15幢洋房，項目預計今年底落成。
英皇執行董事張炳強早前接受本報訪問時透露，壽臣山道項目為集團近年的旗艦豪宅，提供15幢洋房，實用面積約介乎4000至12,000餘方呎，計劃明年第二季或第三季以現樓形式發售。
此外，永義國際（1218）亦就九龍塘延文禮士道14至20號項目新申請預售，涉及60伙，即上述兩個新申請預售新盤共涉75伙。
德祥深水埗海珀獲批預售
另正當長實（1113）深水埗愛海頌仍然待批預售樓花之際，地政總署資料顯示，毗鄰由德祥地產（0199）與市建局合作的海珀，則於上月獲批預售樓花同意書，有機會搶先一步推出，項目提供76個單位，預計於2020年4月落成。
上月地政總署共批出兩份預售文件，除上述海珀外，亦包括昨日開價、億京發展的荃灣映日灣，共涉840伙。
資料顯示，截至7月底，滾存待批樓花回落至9979伙，較6月底的10,820伙，按月減少841伙或7.8%。
美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，7月份獲批預售樓花的單位數目錄916伙，雖然較6月1502伙減少約39%，但仍遠高於同期僅75個新申請預售單位，導致累積滾存待批樓花單位按月跌7.8%至9979伙，是自2017年11月後首度跌破萬伙水平，為20個月新低。