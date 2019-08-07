話你知：5年前呎價3693元奪地皮

上述映日灣所在的楊屋道商住政府官地，於2014年推出招標，當時吸引11個發展商入標，包括本地龍頭發展商長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、及會德豐（0020）等，亦有內地大型發展商世茂房地產（0813）等，競爭甚激烈，惟最終由過往主力發展工商物業的億京投得，作價約39.4億元。

海日灣兩期吸金近110億

項目可建約106萬方呎樓面，每方呎樓面地價僅3693元，比2013年新世界（0017）及內房龍頭萬科旗下荃灣西站六區(即現時的柏傲灣)、每方呎樓面地價5088元低近三成，亦比當時市場估值下限約46億元低。可留意的是，項目約四成樓面可作住宅用途，其餘部分須作商業樓面。事實上，億京近年積極重返香港住宅市場，去年底先後推出大埔白石角海日灣I及II期，期間累積售出逾1100伙，估計套現近110億元，兩個項目現時餘下約960伙待售。