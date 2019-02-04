無懼社會氣氛 映日灣均呎逼1.8萬 開放式入場費381萬 首日獲超額認購

明報記者 周綺琪、林尚民

映日灣昨日下午4時起收票，市場消息指，截至昨晚已收逾400張入票，即首推單位已獲輕微超額認購，預計下周中截止認購登記。

屬荃灣近年最高首推呎價

樓花期約9個月、單位總數840伙的映日灣，是億京繼去年底起推出大埔海日灣兩期住宅項目後，最新登場的住宅盤，亦是繼新世界（0017）柏傲灣、長實（1113）海之戀和2期愛炫美、華懋全‧城滙之後，同區兩年來第5個全新大型樓盤。

至於映日灣首推238伙，以定價計平均實呎19,076元，扣除最高7%即供優惠，折實平均實呎17,740元，較愛炫美、全‧城滙等同區新盤首推折實均價14,499及16,877元，分別高出5%和22%，屬近年荃灣首推最高呎價新盤。

22伙折實價低於400萬

不過，映日灣的折實平均呎價，則較區內指標二手屋苑萬景峯近期平均實呎1.89萬元低約6%。

映日灣首張價單涵蓋開放式到3房戶，亦有個別連平台特色戶，實用面積217至859方呎，折實價381萬至1563萬餘元，折實呎價由1.62萬至2萬元；入場單位為第2、3座3樓B室，同屬實用面積217方呎、細絕近年荃灣新盤的開放式單位，折實價381萬元，較同區對上一個有提供開放式戶的柏傲灣的折實入場費441萬元（實用318方呎），以售價計低約一成，屬近年荃灣新盤入場價最低。

可留意的是，折實售價低於400萬元以下的有22伙開放式戶。

億京：不擔心社會氣氛影響銷情

億京項目及銷售策劃總監潘志才指，住屋為市民的「硬需求」，加上有客觀因素如低息環境等支持，因而不擔心近日社會氣氛不穩會影響該盤銷情。

另發展商透過指定財務公司為買家提供按揭安排；單位成交價若1000萬元以下，買家可申請承做最高八成按揭；成交價1000萬元以上，可申請承做最高七成按揭，全期利率P減2.7厘（P為5.375厘），最長還款期25年。

其他新盤方面，香港興業（0480）與南豐合作的沙田九肚尚珩，新近再錄一宗洋房成交；物業為8號屋，實用面積2716方呎、另連花園及天台，連雙車位以8636.88萬元售出，實呎3.18萬元。