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陳德豪：港股料續大幅波動 勿輕言撈底

【明報專訊】上周四特朗普宣布對3000億美元中國貨加徵10%關稅，中美雙方都選擇採取強硬路線來應對。星期一人民幣在岸和離岸匯率雙雙跌破7，為2008年以來最低水平，隨後美國便將中國列為「貨幣操縱國」。美股於周一急挫，加上內地股巿顯著下滑，港股昨日曾重挫750點，最低曾跌穿25,500點關口。雖然早市尾段有資金承托，港股仍跌近200點，連錄五連跌，失守26,000點。

升浪只屬反彈 資金流未見支持

在2019年初也曾提醒投資者，2019年的升浪只屬反彈，因環球經濟仍受貿易戰的因素困擾，資金流方面亦未見到有明顯支持。年初的時候我們曾看到有大量資金流入中國股市，但在最近幾個月卻看到趨勢反向，資金持續流出。這些因素未能為中港股市提供繼續上升的動力，同時中港經濟的基本面因素沒有明顯的改善；因此，當時我們預計恒指只會反彈至29,000點附近區間之間。我在早前文章也曾多次建議投資者應先及早獲利，等待回調後才把握機會入市，希望投資者有參考我的建議，能避開8月這次的跌市。

現時股市有幾個重大不利好的因素，首先當然是貿易戰摩擦加劇，雙方強硬的態度為未來貿易戰發展帶來更多不確定的因素。其次為美金轉強，看似這次有機會借助各個宏觀事件突破，最後加上最近香港政治風波，各方對香港會如何解決這次紛爭充滿憂慮。

這幾大因素會令香港股市持續跌勢，縱使8月恒生指數已跌超過6.5%，但現在不是合適時機入市，投資者切忌有「撈底」心態。8月的大波幅應會繼續持續，投資者應保持謹慎態度，好好控制風險。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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