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湯文亮：開徵新關稅 棋差一着？

【明報專訊】昨日與一個開廠的老友晚飯，同行的還有他的美國長年客戶，其實，我有些少不明白，老友經常都呻那個美國客戶畀唔夠價、很難做，但點解唔加價，冇人會做蝕本生意，老友從來沒有向我解釋，當然，他亦不用向我解釋。

今日有幸大家同枱食飯，我直接問美國客戶，點解見到老友咁難做都唔加多少價，美國客戶話基本上與老友的工廠二合為一，但市場的競爭很大，大家都做得很辛苦，他們兩人亦打算退休，今晚算是散band飯，我聽到有些傷感，但我始終未得到答案，不知道老友點解咁多年在唔夠價的情况下，仍然為那位美國客戶生產。

原來老友在多年前遇上一個危機，老友的工廠有罷工浪潮，冇辦法可以按日期完成美國客人的訂單，如果那位美國客人提出控訴，老友的工廠馬上就要結業，他們亦會一貧如洗，那位美國客人不但延長訂單時間，並且借錢給老友渡過難關，後來他們兩人亦變成莫逆之交。老友那個美國客戶做的是夕陽行業，訂單雖然唔夠價，但仍然有相當數量，而他仍然有其他客戶補貼，拉上補下，總算年年有錢賺，有不少人話老友很傻，老友只是說，當日如果沒有那位美國客戶，他早已什麼也沒有了。不過，到了現在，美國再開徵新關稅，成本增加太多，兩人的合作亦不得不結束。

美應「雪中送炭」 增貿易戰籌碼

有很多人不明白，中美雙方在貿易戰似乎有轉機之際，美國向中國開徵新關稅是否因為香港立立亂，中國需要美國支持而被迫接受新關稅？但有不少人認為美國今次棋差一着，應該表態支持香港執法，中國或者會心存感激而接受美國的貿易條件，這是硬與軟的問題。不過，如果特朗普話支持香港嚴正執法，就算中國稍後在貿易戰上讓步，美國有實質利益，但政治形勢不明朗，對特朗普選情沒有幫助，但如果加關稅，無論中國是否讓步，美國是否有得益，但政治形勢對特朗普有利。不過，這個形勢是暫時性的，最近所加的關稅最後都會轉嫁到美國的消費者身上，到那時候，特朗普的支持率就會下跌，所以，朋友認為到最後一刻，大約在8月底，特朗普就會叫停新開徵的關稅，中美貿易談判繼續，當然，中國就要大手筆購買豬肉、大豆等農產品，畀特朗普一個下台階。

老實說，他們講得好似有多少道理，但我始終唔信，特朗普絕對不會讓中美貿易協議在美國總統競選前有進展，令到其他競選者不敢接這個波，除了開徵新關稅，還說中國是匯率操縱國，總之有咁複雜搞到咁複雜，這樣他才可以連任，之後就萬事有商量。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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