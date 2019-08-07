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周顯 投資二三事

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周顯：24小時交易很恐怖

【明報專訊】那天講起比特幣交易，有位資深炒家脫口而出：「24小時的交易時間是十分恐怖的！」

炒過外匯的人都知道，深夜被call醒追孖展時，就是有現金也不能入戶口，只能任由斬倉，是多麼恐怖、多麼痛苦的事。但就算是黃金、外匯，也不是24小時運作，由此可以見得，24小時市場是多麼恐怖的事。

有現金也不能補孖展 只能任由斬倉

不過當然了，這種恐怖法，是practitioners永遠不能理解的，只有投資者才會明白。這好比交易所高層十分熱中延長交易時間，只有投資者才會明白其殺傷力之所在。

那天吹水講到，究竟在大是大非之前，人們有沒有沉默，或不靠邊的權利？我笑說，我是加拿大人，只效忠於加拿大政府，當然可以選擇中立，不靠任何立場了。其實我身為加拿大人，也曾經受到過一些讀者的詰難，說我為什麼要來香港工作，又來評論香港的時政呢？我的回答是：「唓，好多外籍人士都來香港工作啦，如果不准加籍人士來港工作，不如趕埋啲鬼佬走吖！」至於評論香港時政，香港人都時常評論外國時政啦，我都寫過國際版的專欄。再講，外國傳媒也有評論香港時政的文章，這也是正常的事呀。

所以說，正是在大是大非之時，我才明白身為加拿大人的幸福之處，就是可以彈出彈入，假裝中立；唉，在這個動盪社會，只能苟全性命於亂世了！

[周顯 投資二三事]

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