【明報專訊】中華汽車(簡稱中巴)(0026)早前出售北角英皇道625號寫字樓物業一半權益,建議派特別息每股18元及第二次中期息每股0.3元。以為派糖一定皆大歡喜,咁就大錯特錯喇!中巴基金股東Argyle Street Management(下稱Argyle)合伙人兼代表陳健發出標題為「Do you hear the shareholders sing?」(改自近期大熱、《孤星淚》歌曲「Do you hear the people sing?」)函件予中巴,明言中巴派咁少特別股息,感到非常唔開心。