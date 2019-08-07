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金管局fact check 澄清大陸借錢唔還謠言

【明報專訊】匯控（0005）行政總裁范寧前日辭任，網上有傳佢因為借左香港外匯儲備嘅4000億美元俾中國無得還而辭職。金管局噚日係facebook專頁上自己fact check，話外匯基金係非港元資產，而「港元人民幣貨幣互換協議」只係為短期結算用港元交換人民幣，加上外匯基金條例有審計署審核同有外匯基金條例限制用途，因此外儲借俾中國唔還，係「絕無此事」。

金管局解釋，「港元人民幣貨幣互換協議」主要為離岸人民幣結算時可能出現嘅資金短缺情况所提供嘅一種流動性安排，目的係支持離岸人民幣市場嘅有序運作。香港有需要時，人民銀行同金管局會交換對方貨幣。貨幣互換唔會成日用，要用都係短期、以日計，涉及嘅款項亦遠遠低於早前簽訂協議4000億人民幣嘅上限。協議到期嘅時候雙方就會攞返各自嘅貨幣，並唔會出現匯率損失。

除咗香港以外，人民銀行亦同約30家央行或貨幣當局簽訂協議，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等，為離岸人民幣結算時可能出現嘅資金短缺情况提供流動性安排。其實現時社會氣氛咁緊張，好多似是而非嘅消息傳咗出街，真係要自己fact check咗先好信。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

相關字詞﹕貨幣互換 外匯基金 匯控 人民銀行 人民幣 金管局 香港 中國

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