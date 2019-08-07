張兆聰：新世界跌近去年低位 短炒博反彈

人民幣破七算後，市場的疑問是中央希望會跌至什麼水平。從昨日開市中間價6.9683來看，雖然大幅下調458點子，為2008年5月20日以來最低，亦創出2018年7月20日以來最大降幅，但還是略優於市場預期的6.9871。筆者相信，破七就是一個姿態，向美國表明中國絕不害怕以貨幣貶值來抵消關稅影響，增加談判籌碼，目的已達到就不急於貶值，留待跟美國談判或日後開戰時才出手。筆者估計人民幣匯價短期會靠穩甚或偏強，有助改善市場情緒，支持進一步反彈。

中美未必真出手 5G晶片等股可低吸

至於美國將中國列為匯率操縱國，標題的震撼度甚高，但也只是一個姿態，重點是有何懲罰性措施，而美國並沒有說明。其實以實際情况來看，2018年實施的首輪10％的關稅，也多是中美企業共同分擔，甚至美企付出更多，一旦向更多產加徵關稅，特別是向電子消費產品埋手，只會令通脹有上升壓力、消費市道轉弱，筆者仍傾向美國沒有條件加徵關稅。若相信中美不會真的出手，貿易戰受害股如手機設備、5G、晶片等股份都可低吸博反彈。

本港局勢不穩，港資股兩周前已開始下跌，過去兩日大跌市，中資股表現反而更差。但其中一隻港資股卻完全無法止跌，就是新世界（0017）。自從集團於宣布40.1億元向母企周大福企業收購寧波新世界廣場餘下51%權益後，股價就連跌10日，累計下跌18％，表現遠遜恒指跌11％。

筆者估計有兩個可能性。首先，集團近年積極擴張，負債水平又高於同業，引發投資者憂慮。2017年以148億元投得的長沙灣地皮，2018年5月以200億元拿下機場航天城項目，年底又取得體育園（建築費為300億元由政府支付）。內地發展也積極，去年11月份以近47.81億元購得廣州漢溪長隆地皮項目65%權益，近日增持寧波項目後，又斥資111億港元拿下杭州地皮，打破今年全中國紀錄。新世界的負債水平不算太低，截至2018年6月底止年度，長期和短期負債約為1200億元和200億元，現金為630多億元。償債能力絕無問題，但當市場擔心本港經濟步向衰退，高負債企業就難免被拋售。

新世界10天累跌18% 已反映眾多不利因素

另一個可能是尖沙嘴零售和商廈需求都偏弱，市場擔心VICTORIA DOCKSIDE的收入。昨日公布上半年業績的九倉置業（1997），指海港城商場總銷售額下跌1%，較去年激增36％相差很遠。寫字樓方面，雖然續租租金上升帶動寫字樓收入上升6%，但集團特別提及由港威豪庭改建新落成的寫字樓，已租出逾半樓面面積（可租賃總面積超過36萬方呎），但租賃於近幾個月進度緩慢，反映需求也明顯轉弱。

市場對於新世界的看法較為樂觀，主要觀點就是項目陸續落成，集團收入盈利將踏入收成期。若VICTORIA DOCKSIDE實際表現跟預期有落差，整個投資主題便不再有效。但10天累跌18％，已反映很多不利因素，14天RSI低至15的極嚴重超賣水平，股價又相當接近去年低位，還是有不俗的博反彈價值。

[張兆聰 還看今朝]